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«Дед Мороз» отменил дежурства учителей на пешеходных переходах

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  • 1.01.2020, 11:59
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«Дед Мороз» отменил дежурства учителей на пешеходных переходах
Иллюстрационное фото

На защиту педагогов встали независимые СМИ.

После публикации «Салідарнасці» стало известно об отмене приказа, изданного директором пружанской школы №3.

Основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский получил ответ профсоюза работников науки и образования по поводу дежурства учителей на пешеходных переходах в Пружанах.

В ответе говорилось о том, что по требованию Пружанского райкома профсоюза приказ был отменен 17 декабря.

«При проведении мониторинга соблюдения законодательства о труде, осуществленного Пружанским райкомом профсоюза, который проведен еще до Вашего обращения в Центральный комитет профсоюза, было установлено, что в нарушение законодательства о труде руководителем ГУО «Средняя школа № 3 г. Пружаны» издан приказ от 16.12.2019 № 424 «О предупреждении дорожно-транспортных происшествий».

Интересно, что ранее в отделе образования Пружанского райисполкома заявляли о том, что дежурство учителей на нерегулируемых перекрестках ― это нормальная практика. Его организовали на основании письма из РОВД.

Публикация о том, законно ли принуждать педагогов дежурить на пешеходных переходах до начала занятий, вызвала резонанс среди читателей.

Приведем несколько комментариев, оставленных на странице «Салідарнасці» в Фейсбуке.

«В Канаде на переходах дежурят специально обученные люди. Как правило, это пенсионеры подрабатывают, им за это платит городской бюджет. У них есть спецодежда и специальный знак, при помощи которого останавливают движение. Желание решать проблему на халяву вписывается в концепцию государства для народа».

«Дикость ― заставлять учителей делать работу коммунальщиков, милиции, пожарных, и все за копеечную зарплату. Учителя должны давать знания, а не выполнять функции надзорных органов, обеспечения и воспитания, вместо родителей, все просто.

«Почему бы не оборудовать светофорами переходы возле школ? Я 4 года провожала внучку в начальную школу и встречала после занятий. На нерегулируемых переходах улицы Захарова машины всегда пропускали пешеходов.

Настоящую опасность представляют собой дворы, где машины беспрерывным потоком подвозят детей в гимназию, а также выезжают от домов. Вот это трэш!»

«Должны-не должны... Просто ответьте честно, те, кто насмехается над учителями, насколько часто вы выполняете работу, не связанную с вашими должностными обязанностями, бесплатно и вне рабочего времени».

«Страна сплошного абьюза. Не кажется ли вам, уважаемые, что мы все просто больны и позволяем делать с собой все, что угодно? И не надо ля-ля, что я, дескать, не такой. Все такие. Кто-то больше, кто-то ― меньше. И пока нация не выздоровеет, будем и вениками на субботниках махать, и на переходах дежурить».


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