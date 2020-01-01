закрыть
1 января 2020, среда, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ким Чен Ын заявил о выходе из моратория на испытания ракет

10
  • 1.01.2020, 12:02
  • 1,654
Ким Чен Ын заявил о выходе из моратория на испытания ракет

Диктатор блефует?

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил, что он больше не связан мораторием на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности, и предупредил о неких «ошеломляющих» действиях, если США не смягчат свою позицию по вопросу о ядерной программе КНДР, сообщает «Голос Америки».

Он заявил, что больше нет оснований воздерживаться от таких испытаний, поскольку США продолжают военные учения и по-прежнему продают современное оружие Южной Корее.

Заявление Ким Чен Ына было опубликовано в среду северокорейским официальным информагентством ЦТАК.

Пхеньян не испытывал ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) более двух лет. В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил, что его страна «больше не нуждается» в таких испытаниях. Это решение содействовало почти двухлетним переговорам с США, которые зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном, утверждал, что северокорейский диктатор лично обещал ему не возобновлять испытания МБР и ядерного оружия, хотя США и КНДР никогда не оформляли это соглашение официально.

Трамп пока не ответил на заявление Ким Чен Ына. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News назвал решение северокорейского диктатора «крайне разочаровывающим».

В своем выступлении в среду Ким Чен Ын формально не отказался от переговоров с США, но обнародовал новую, более твердую позицию в отношении диалога с Вашингтоном.

Северная Корея продолжит работы по созданию «мощных средств ядерного сдерживания», сказал он, предупредив о неких «ошеломляющих реальных действиях».

«КНДР будет постоянно разрабатывать стратегическое оружие, необходимое для обеспечения безопасности государства, пока США не откажутся от своей враждебной политики», – заявил он. «Вскоре мир увидит новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР, – сказал Ким Чен Ын. – Мы не можем отказываться от защиты нашего будущего только ради видимых экономических результатов».

Возможно, северокорейский диктатор объявит дополнительные детали в выступлении, которое состоится позднее 1 января.

После первого саммита в июне 2018 года в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын договорились работать в направлении «полной денуклеаризации Корейского полуострова». Однако после этого стороны не смогли прийти к единому мнению о том, что означает эта фраза, или как начать двигаться в этом направлении.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип