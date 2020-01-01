Ким Чен Ын заявил о выходе из моратория на испытания ракет 10 1.01.2020, 12:02

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Диктатор блефует?

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил, что он больше не связан мораторием на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности, и предупредил о неких «ошеломляющих» действиях, если США не смягчат свою позицию по вопросу о ядерной программе КНДР, сообщает «Голос Америки».

Он заявил, что больше нет оснований воздерживаться от таких испытаний, поскольку США продолжают военные учения и по-прежнему продают современное оружие Южной Корее.

Заявление Ким Чен Ына было опубликовано в среду северокорейским официальным информагентством ЦТАК.

Пхеньян не испытывал ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) более двух лет. В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил, что его страна «больше не нуждается» в таких испытаниях. Это решение содействовало почти двухлетним переговорам с США, которые зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном, утверждал, что северокорейский диктатор лично обещал ему не возобновлять испытания МБР и ядерного оружия, хотя США и КНДР никогда не оформляли это соглашение официально.

Трамп пока не ответил на заявление Ким Чен Ына. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News назвал решение северокорейского диктатора «крайне разочаровывающим».

В своем выступлении в среду Ким Чен Ын формально не отказался от переговоров с США, но обнародовал новую, более твердую позицию в отношении диалога с Вашингтоном.

Северная Корея продолжит работы по созданию «мощных средств ядерного сдерживания», сказал он, предупредив о неких «ошеломляющих реальных действиях».

«КНДР будет постоянно разрабатывать стратегическое оружие, необходимое для обеспечения безопасности государства, пока США не откажутся от своей враждебной политики», – заявил он. «Вскоре мир увидит новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР, – сказал Ким Чен Ын. – Мы не можем отказываться от защиты нашего будущего только ради видимых экономических результатов».

Возможно, северокорейский диктатор объявит дополнительные детали в выступлении, которое состоится позднее 1 января.

После первого саммита в июне 2018 года в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын договорились работать в направлении «полной денуклеаризации Корейского полуострова». Однако после этого стороны не смогли прийти к единому мнению о том, что означает эта фраза, или как начать двигаться в этом направлении.