Россия дала газ Беларуси только на январь и февраль 11 1.01.2020, 12:13

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«Газпром» подписал протокол о ценах на два зимних месяца.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в последние часы 2019 года подписали протокол о ценах на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года, сообщили interfax.by в "Газпроме".

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года. Подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года", - сообщили в российской компании.

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, поясняет "Газпром".

В 2019 году Беларусь получала газ по $127 за тысячу кубометров. Цена на газ для Беларуси в 2018-2019 годах была утверждена межправсоглашением. Таким образом, в соответствии с достигнутыми 31 декабря договоренностями, текущая цена поставок газа для Беларуси - $127 за тысячу кубометров - сохранится только в течение января-февраля 2020 года.

Официальный Минск в рамках "интеграционных процессов" предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Беларуси в условиях незавершенности "союзного строительства" было бы ошибочно. По информации, озвученной Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

Напомним, что Лукашенко накануне Нового года дважды — 30 и 31 декабря — разговаривал по телефону с Путиным о цене на нефть и газ для Беларуси, но договориться не удалось. Вопрос цены на нефть после на 1 января 2020 года так и остается нерешенным.