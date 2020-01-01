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Первый в 2020 году ребенок в Минске родился спустя 10 минут после полуночи

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  • 1.01.2020, 12:32
  • 1,031
Первый в 2020 году ребенок в Минске родился спустя 10 минут после полуночи

Это был мальчик.

В Городском клиническом родильном доме № 2 в новогоднюю ночь спустя 10 минут после боя курантов на свет появился первый в 2020 году ребенок. Это был мальчик, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Также в комитете отметили, что скорее всего он станет первым ребенком в Беларуси, родившемся в 2020 году.

Всего в новогоднюю ночь в столице родились 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки. Из них трое малышей (2 мальчика и 1 девочка) — в 5-й больнице. Еще два мальчика — во 2-м роддоме. Один мальчик и одна девочка — в 6-й больнице, мальчик — в 1-й клинике и девочка — в 3-й больнице.


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