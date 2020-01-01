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«Доллар приблизится к двум рублям, нужно идти покупать»

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  • 1.01.2020, 12:44
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«Доллар приблизится к двум рублям, нужно идти покупать»
Фото: Reuters

Что будет с курсами валют в январе 2020 года?

В декабре и евро, и российский рубль росли по отношению к белорусскому. Незначительное снижение показал только доллар, он упал на 0,24%. В целом валютная корзина выросла почти на 2%. Портал tut.by узнал у экспертов, какие тенденции, по их мнению, будут на белорусском валютном рынке в январе 2020 года.

«Укрепление валют по отношению к белорусскому рублю — отражение того, что происходит в мире»

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в январе начнется с укрепления евро и российского рубля.

— В декабре на валютном рынке присутствовали две основные тенденции: рост евро к доллару и рост российского рубля и к евро, и к доллару, — говорит Вадим Иосуб. — Пара евро/доллар за месяц выросла с 1,1010 до 1,1180 или на 1,6%. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,1 до 61,8 или на 3,6%. Евро подешевел с 70,5 до 69,1 российского рубля или на 2%. В результате к белорусскому рублю за месяц подешевел лишь доллар на 0,24%. Евро и российский рубль выросли. Первый — на 1,37%, второй — на 3,45%.

Валютная корзина за месяц, отмечает эксперт, к белорусскому рублю подорожала на 1,92%.

— Основными тенденциями начала следующего года будут, во-первых, продолжение роста евро к доллару, а, во-вторых, российский рубль может продолжить укрепляться по отношению к этим двум валютам, — говорит эксперт. — В результате доллар может остаться вблизи отметки в 2,1 белорусского рубля, евро может подрасти до 2,38, а российский рубль может подорожать до 3,52 за 100 российских.

Как говорит аналитик, укрепление валют по отношению к белорусскому рублю будет отражением того, что происходит в мире — рост евро и еще больший рост российского рубля. Кроме того, это будет сезонной реакцией на традиционный рост декабрьских доходов населения. Когда кроме зарплат люди получат различные премии и доплаты.

«Стране было бы выгодно поддерживать плавное снижение белорусского рубля»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин считает, что в январе, если мы и увидим рост доллара, то незначительный. А у евро и российского рубля есть все основания для укрепления.

— Сейчас валютная пара доллар и белорусский рубль подошли к отметка 2,1 рубля с хвостиком. В принципе, если не будет каких-то внутренних факторов в нашей стране, о которых мы часто не знаем, то внешние говорят не в пользу доллара. Во-первых, в этом году Федеральная резервная система США несколько раз понижала базовую учетную ставку и фьючерс на Чикагской бирже показывает, что в наступающем году американский Центробанк не будет повышать процентные ставки, — говорит эксперт. — Во-вторых, американский Центробанк скупает краткосрочные казначейские векселя, то есть государственные ценные бумаги, и этим самым оказывает негативное влияние на американскую валюту. В-третьих, в начале декабря страны ОПЕК в расширенном составе, включая Россию, договорились о снижении квот на добычу нефти на 500 миллионов баррелей. И соответственно это говорит в пользу нефти, то есть покупательная способность доллара относительно сырьевых товаров тоже упадет.

По мнению Александра Сабодина, на внутреннем белорусском рынке, доллар ниже отметки 2 рубля в январе не опустится. Потому что это невыгодно для экспорта страны.

— Было бы выгодно поддерживать плавное снижение белорусского рубля. Но в январе я не думаю, что мы увидим рост курса доллара выше отметки 2,15 рубля. Но если доллар приблизится к 2 рублям, то его нужно покупать, продолжает эксперт. — Евро получил поддержку на внешнем рынке и можно ожидать, что его рост продолжится к отметке 2,4 рубля. А российский рубль у нас фаворит этого года, он больше всего вырос по отношению к белорусскому рублю. Поддержка российскому рублю, которая оказывается на нефтяном рынке, имеет очень важное значение. Я думаю, что мы можем увидеть его рост к отметке 3,5 рубля за 100 российских.


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