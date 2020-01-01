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Трамп: Но ведь Ким давал мне слово

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  • 1.01.2020, 13:00
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Трамп: Но ведь Ким давал мне слово

Президент США напомнил КНДР о саммите в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы КНДР Ким Чен Ына о разработке нового стратегического оружия.

По словам Трампа, диктатор КНДР Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию Корейского полуострова в 2018 году на саммите в Сингапуре.

«Он подписал соглашение о денуклеаризации… Я думаю, что он человек слова, мы собираемся это выяснить», — цитирует Трампа Reuters.

31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует «новое стратегическое оружие».

Он также пригрозил пойти «новым путем», если Вашингтон не сможет пойти на уступки в своих переговорах по денуклеаризации, «намекая на то, что Пхеньян положит конец дипломатии и вернется к провокационным действиям».


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