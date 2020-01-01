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В новогоднюю ночь белорус напал на милиционеров

  • 1.01.2020, 13:04
  • 3,707
В новогоднюю ночь белорус напал на милиционеров
Иллюстрационное фото

Что случилось?

При проведении праздничных мероприятий в стране все прошло спокойно, но не обошлось без происшествий в других местах. В пресс-службе МВД Беларуси рассказали, как прошла новогодняя ночь в стране.

В местах проведения праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

Не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. По состоянию на 8.00 1 января восемь человек обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.

Ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения. Проводится проверка. Подробности случившегося не сообщаются.

Кроме того, в Кричеве женщина набросилась с ножом на сожителя, а в Шкловском районе пенсионер — на жену. В обоих случаях ссору спровоцировал алкоголь.

В Брестском районе водитель Audi въехал в стоявший на обочине полуприцеп. Мужчина погиб. В Пинске в результате наезда погибла женщина: она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Ранее в МЧС рассказали, сколько человек погибли при пожарах в новогоднюю ночь.


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