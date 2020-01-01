Смешанный сценарий Владимир Фесенко, «Новое время»

1.01.2020, 13:15

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Владимир Фесенко

Президентство Зеленского в Украине ломает все традиционные каноны политики.

Начнем с главной проблемы — конфликта на Донбассе. С высокой вероятностью нас ожидает новая попытка реализации Минских соглашений. Но как и в предыдущих случаях, эффект может оказаться лишь частичным.

Вполне возможна фрагментарная реализация планов по разведению войск на отдельных участках линии соприкосновения конфликтующих сил. Вряд ли удастся сделать это в полном объеме — вдоль всей линии фронта. Слишком велико взаимное недоверие и нежелание покидать стратегически значимые позиции (для украинских войск — в районе Мариуполя, для боевиков, поддерживаемых Россией, — в районе Донецка и Горловки; для обеих сторон — в районе Светлодарской дуги). Вероятны и нарушения режима отведения войск.

Скорее всего, дальнейшее развитие мирного процесса снова упрется в традиционную проблему несовместимости интересов Украины и России по политической части Минских соглашений. Россия будет требовать особого статуса для подконтрольных сепаратистских республик на Донбассе, а Украина, напротив, — настаивать на их демонтаже. В своих мирных стремлениях Зеленский столкнется с двумя проблемами: неуступчивостью президента РФ Владимира Путина и неприятием любых мирных соглашений по Донбассу со стороны воинствующих патриотов в Украине. Если вдруг Путин согласится на некие взаимоприемлемые компромиссы по Донбассу, что пока маловероятно, тогда Зеленский может апеллировать к общественному мнению и, для того чтобы преодолеть политическое сопротивление внутри страны, инициировать всеукраинский референдум по вопросу о некоем мирном плане.

План Б

Если мирные переговоры по Донбассу снова зайдут в тупик, украинскому президенту придется определяться с планом Б. Что это будет — стена вдоль линии фронта (укрепление оборонительных линий и закрытие всех контрольно-пропускных пунктов), возвращение к обсуждению идеи миротворцев (если, конечно, на это согласится Путин) или замораживание конфликта по приднестровскому образцу? Думаю, ответа на этот вопрос у Зеленского пока нет.

На 2020 год команда президента запланировала целый ряд конституционных изменений. Некоторые из них (политически менее конфликтные) будут приняты. Но по ряду инициатив (о сокращении числа депутатов парламента; о прекращении полномочий народных депутатов за прогулы и кнопкодавство, о расширении кадровых полномочий президента), возможно, и не удастся найти требуемые 300 голосов.

Очень непростой может стать ситуация вокруг конституционного законопроекта по децентрализации. Шансы на его окончательное принятие можно оценить как 50 / 50. С одной стороны, это достаточно популярная реформа. С другой — у нее немало противников. Одни будут видеть в ней «скрытую федерализацию» и угрозу для единства страны, другие — инструмент для досрочных местных выборов или создание предпосылок для реализации Минских соглашений по пункту о местных выборах на конфликтных территориях. Не исключено, что для усиления поддержки своих конституционных инициатив Зеленский вынесет их на всеукраинский референдум.

Спросить каждого

Поэтому 2020‑й вполне может стать референдумным годом. Зеленский уже анонсировал вопрос о возможности продажи с / х земли иностранцам. Но для начала еще нужно принять новый закон о всеукраинском референдуме. В случае проведения в 2020 году любого потенциального референдума нас ожидает острая политическая борьба по вопросам, которые могут быть вынесены на голосование.

С точки зрения экономии бюджетных ресурсов и политтехнологической логики, весьма вероятно совмещение референдума с местными выборами, которые должны состояться в 2020‑м. Если конституционный законопроект по децентрализации примут, то местные выборы пройдут в мае или июне 2020 года (в зависимости от даты принятия закона), если нет, то в конце октября, как это и предусмотрено действующей Конституцией. Так или иначе для оппонентов Зеленского и местные выборы, и возможные референдумные голосования — шанс взять реванш за поражение на президентских и парламентских выборах 2019 года.

В случае если Верховная Рада примет необходимые законы, в 2020‑м стартует земельная реформа, начнется создание рынка сельскохозяйственных земель. Этот процесс также будет сопровождаться острой и драматичной политической борьбой. От эффективности реформы в значительной мере зависит и дальнейшая политическая судьба Зеленского.

Бурным, но неоднозначным обещает быть 2020‑й в сфере борьбы с коррупцией. Антикоррупционная активность правоохранительных органов явно усилится. Уже начал работу Высший антикоррупционный суд. Нас ожидают первые процессы по громким делам (Романа Насирова, Николая Мартыненко и ряд других). Но вряд ли стоит ждать быстрых приговоров.

Также появятся новые фигуранты с громкими именами. Самым резонансным с высокой вероятностью может стать экс-президент Петр Порошенко. Обвинения (пока только по злоупотреблению властью) уже начали предъявлять. Наверняка будут выдвинуты обвинения и по некоторым другим уголовным производствам, в которых он фигурирует. А вот дойдет ли дело до посадки, зависит от весомости доказательств его правонарушений, воздействия разнообразных политических факторов (как внутренних, так и внешних). Если экс-президенту предъявят обвинения в правонарушениях в экономической сфере, то в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом мерой пресечения на период следствия может стать крупный денежный залог. Под антикоррупционным ударом могут оказаться известные люди не только из прежней, но и из нынешней власти, особенно депутаты парламента и некоторые руководители центральных органов исполнительной власти.

Перестановка сил

Высока вероятность ротаций и обновления в команде президента, в первую очередь в составе Кабинета министров, но, может быть, и в Офисе главы государства. Не исключена возможность смены правительства. Если нынешние проблемы во фракции Слуги народа усилятся и Зеленский потеряет контроль над большей частью своих депутатов, он может пойти и на роспуск парламента. Однако вероятность досрочных выборов зависит не только от ситуации в пропрезидентской фракции, но и от рейтингов самого президента и его партии. Одна из закономерностей украинской политики состоит в том, что на втором году правления рейтинги главы государства неизбежно снижаются. Вопрос только в том, насколько значительным будет этот процесс.

Если обобщенно оценивать варианты развития внутриполитической ситуации в 2020-м, то они возможны в самой широкой амплитуде — от позитивного сценария (продолжение и успешное закрепление начатых институциональных изменений, относительная стабилизация нового режима) до негативного сценария (возникновение политического кризиса, возможно, даже в острых формах). Более вероятным представляется смешанный сценарий — повышенный уровень турбулентности (в привычной для нынешней политики скандально-конфликтной форме), частичные институциональные и кадровые изменения.

Вот где не стоит ждать существенных изменений, так это во внешней политике. Прозападный курс поддерживается и президентом, и большей частью его оппонентов, и основной массой бизнес-элит. И наши западные друзья вряд ли откажутся от партнерских отношений с Украиной. Но и никаких новых бонусов нам предлагать не станут. «Украинский кейс» во внутриполитических разборках в США несколько осложнит украинско-американские отношения, но обе стороны не заинтересованы в отказе от партнерства. И пока не завершатся президентские выборы в США, подвижек в отношениях с Вашингтоном не будет. Отношения Украины с ЕС и НАТО станут менее пафосными и более прагматичными.

Владимир Фесенко, «Новое время»