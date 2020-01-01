На границе Беларуси и Литвы появится еще один международный пункт пропуска 1.01.2020, 13:22

1,484

Фото: bymedia

Стали известны подробности.

В межправительственное соглашение между Беларусью и Литвой о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения: упрощенный пункт пропуска «Видзы» («Твярячюс») в Браславском районе Витебской области станет международным, пишут naviny.by.

Как сообщил Государственный таможенный комитет, протокол о внесении изменений в соглашение от 18 июля 1995 года подписали 31 декабря первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский и директор дирекции пограничных пунктов пропуска при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Миндаугас Зобиела.

В документе официально закреплены договоренности сторон об изменении статуса пункта пропуска «Видзы» («Твярячюс») и упразднении пунктов упрощенного пропуска «Клевица» («Уряляй») и «Кемелишки» («Приенай»).

«К такому решению белорусская и литовская стороны пришли в связи с необходимостью увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в условиях реконструкции одного из крупнейших пунктов пропуска — «Каменного Лога», — отмечается в сообщении ГТК.

В рамках встречи обсуждены «иные актуальные вопросы взаимодействия», в том числе работа в период новогодних праздников.