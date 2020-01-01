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Назван лучший продукт, чтобы «воскресить» себя после новогоднего застолья

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  • 1.01.2020, 13:31
  • 1,983
Назван лучший продукт, чтобы «воскресить» себя после новогоднего застолья

В чем его польза?

Врачи назвали продукт, который поможет быстро «воскресить» здоровье после очень сытого новогоднего стола. Об этом сообщает «Главред».

Таким чудо-продуктом является простокваша, или кефир. Одним из главным достоинств кисломолочного продукта является его легкая усваиваемость.

Самое главное достоинство простокваши в том, что ее может употреблять каждый – и дети, и беременные, и взрослые и даже старики.

Полезные свойства простокваши

Благодаря Омега-3 и Омега-6 из организма быстро выводятся шлаки и токсины. Вредная пища и напитки не смогут нанести серьезного вреда. Витамин В12, фосфор и другие микроэлементы занимаются восстановлением микрофлоры. Кишечник и желудок не пострадают после праздников.

Чтобы печень стала бессмертной, понадобится всего 100 г продукта. В этом количестве содержится достаточно полезных веществ. Для целебного эффекта важно учитывать несколько простых нюансов. На литр молока должно быть 4 столовые ложки сметаны. Чем выше жирность, тем гуще и полезней получится продукт.

Пшенная каша против похмелья

После новогоднего застолья следует кушать пшенную кашу. Элементы, содержащиеся в пшенке, способны связывать и выводить из организма вредные вещества, в том числе и продукты распада алкоголя. К тому же пшено – богатый источник калия, который помогает нормализовать артериальное давление и укрепить сосуды. А значит – нейтрализовать такой симптом похмелья, как головная боль.

Оливки против холестерина

Чтобы снизить уровень вредного холестерина, который точно повысился после обилия вредной пищи в период праздников, обратите внимание на оливковое масло, которое содержит огромное количество ненасыщенных жирных кислот. Именно жирные кислоты необходимы для снижения уровня вредного холестерина в крови.

Содержащееся в оливках масло улучшает пищеварение, поэтому оливки часто подают перед обедом в качестве закуски.

А еще оливки и маслины помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества: неслучайно их считают идеальным дополнением к алкогольным коктейлям. Так что тем, кто в Новый год не отказывал себе в горячительных напитках, стоит поддержать печень и не пренебрегать оливками.


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