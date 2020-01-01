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Чудотворцы для Беларуси

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  • Дмитрий Растаев, «Солидарность»
  • 1.01.2020, 13:38
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Чудотворцы для Беларуси
ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

В новом году нам точно нужна новая власть.

Кроме насущного инстинкта самосохранения и волнительного инстинкта размножения, природа одарила нас еще одним важным инстинктом – исследовательским – помогающим более эффективно выполнять работу первым двум.

Исследовательский инстинкт – не пустой прибамбас. Он позволяет живым существам получать более широкую картину мира – чем шире эта картина, тем существо живучей: оно успешнее добывает пищу, ловчее избегает хищников, легче заводит себе партнеров для продолжения рода. То есть обладает эволюционным преимуществом перед сородичами, чей кругозор менее широк. Не будь в природе исследовательского инстинкта, не было бы, поди, и самой эволюции.

Потому-то для большинства обитателей нашего мира так важен новый опыт – он делает нас более развитыми, более гибкими, более приспособленными к жизни. Это опыт может охватывать как ключевые, жизнеобразующие сферы – новая любовь, новая работа, новый город или страна – так и не самые судьбоносные моменты: новый айфон, новый энергетик, новый принт на майке.

Недаром апологеты нейробики – модной нынче методики тренировки мозга – советуют как можно чаще удивлять свой мозг новизной. Пусть даже новизна эта заключается в том, чтобы менять маршруты, которыми мы ежедневно добираемся на работу или в магазин.

Новизна может быть не только полезной, но и приятной. Я, например, в минувшем году приобрел классный новый опыт – открыл для себя дивный мир сериалов. Много лет я избегал их всеми фибрами, считая чем-то второсортным, не таким качественным, как полнометражное кино. Сказалась психологическая травма 90-х – тогда понятие «сериал» было и правда синонимом отстоя. После всех этих «Просто Марий», «Санта-Барбар» и «Бандитских Петербургов», мой мозг долгие годы вздрагивал при одном только слове «сериалы».

Все изменилось полгода назад – почти случайно, просто потому что тема заинтересовала, я посмотрел ситком «Чудотворцы» о перипетиях небесной канцелярии. Посмотрел и пришел в восторг. И захотел посмотреть еще чего-нибудь в этом роде. Посерфив, нашел схожий по тематике сериал – «В лучшем мире» – о разбитной девице, ошибочно попавшей в рай и пытающейся удержаться там, во что бы то ни стало. Эта история привела меня в еще большее восхищение, и я понял, что многого был лишен все эти годы, относясь к сериалам предвзято, избегая их по определению.

Ведь сериалы сегодня совершенно другие, нежели в 90-х. Порой даже качественнее, чем иной полный метр. Спасибо исследовательскому инстинкту – благодаря ему я, наконец, посмотрел и «Безумцев», и «Бесстыжих», и «Очень странные дела», и «Конец гребанного мира», и много чего еще, талантливого и увлекательного. Страшно подумать: если бы не дружище инстинкт, я бы прошел даже мимо «Чернобыля»!

Герои «Чудотворцев» пытаются спасти мир от конца света, который решил устроить их босс-самодур

Но не всегда исследовательский инстинкт запускается как по маслу. Если существо голодно, измотано, находится в состоянии стресса, он может и не включиться. Ну, или если в бэкграунде у этого существа имеется негативно-травмирующий опыт, ставящий шлагбаум на пути к новым открытиям в той или иной сфере. Вот как у меня с этими сериалами.

И знаете, что я думаю? Так же сейчас обстоят дела и в нашей стране. Социальный организм, конечно, устроен по-другому, чем индивидуальный, но общие черты у них все-таки есть – народ ведь из людей состоит, а не из болтов и чипов.

Имея травмирующий опыт 80-90-х, когда ветра перемен, дувшие сперва бодряще и обнадеживающе, достигли затем степени ураганной и смели на своем пути многое, что было дорого людям – да и людей многих тоже смели – далеко не все наши соотечественники стремятся сегодня к новизне, подавляя в себе исследовательские начала.

И здесь нужно что-то, что помогло бы им убрать эти шлагбаумы и снова почувствовать волю к новизне. Что-то яркое, свежее, увлекательное – какие-то свои чудотворцы, глядя на которых Беларусь бы воскликнула: «Как же много я теряю, отказываясь от перемен!»

А перемены нам ох, как нужны. Нужен новый общественный и культурный дискурс, новые формы взаимодействия социума с государством, новые экономические подходы, новые цели и горизонты развития. А уж президент нам новый как нужен! Мы ведь вошли не просто в очередной новый год – мы вошли в новое десятилетие.

И как-то совсем не хочется, чтобы грядущие 10 лет ржавели в том же унылом болоте, что и предыдущие 25.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»


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