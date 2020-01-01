«С обычных людей дерут три шкуры, а им хоть бы что» 1.01.2020, 13:57

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Житель Узды ищет управу на милиционера.

Виталий Сорока, водитель из Узды, должен был получить компенсацию от работника Узденского РОВД за сотрясение мозга и 18 дней в больнице: Br 2000 – за моральный ущерб и Br 285 – за материальный. До сих пор Андрей Карачун не заплатил надлежащих денег и не понес иной ответственности.

В комментарии «Белсату» Виталий Сорока рассказал, что до сих пор не получил денег от обидчика. Происшествие случилось в этом году в Пасху: сожительница Андрея Карачуна, инспектор по делам несовершеннолетних Елена Сергеева, приехала к соседям, где был Виталий. Женщина ругалась и обращалась ко всем на «ты», поэтому мужчина сделал ей замечание. После этого она вызвала Карачуна и между ним и Сорокой произошел конфликт.

«Я пошел в суд забрать бумаги, чтобы требовать деньги через отдел принудительного исполнения, так как он ничего не заплатил. У него есть неделя, после приставы начнут описывать имущество», – рассказал «Белсату» Сорока.

Виталий Сорока утверждает, что Карачун работает сейчас нелегально: развозит свиней на продажу и не платит налогов.

«С обычных людей дерут три шкуры, а им хоть бы что», – отмечает Виталий.

Бывший глава РОВД пошел на повышение в Минск и получил трехкомнатную квартиру, рассказывает Виталий.

«Говорят, что у него уже генеральская должность. Оказалось, Карачун – хороший знакомый Андрея Березки, вместе отдыхали. Он чувствует безнаказанность: не платил ни штрафа государству, ни алиментов, ни денег мне», – возмущается герой материала.

Виталий рассказывает, что глава Узденского РОВД Андрей Березка приезжал и просил помириться, не доводить дела до суда.

Андрей Карачун признал вину только через полгода после начала следствия. Обидчик скрывался от наказания в госпиталях, но после публикации belsat.eu появился в суде и дал показания.