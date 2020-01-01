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В Беларуси резко подорожают авто?

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  • 1.01.2020, 14:10
  • 2,211
В Беларуси резко подорожают авто?

Как отреагирует рынок на нововведения 1 января в соседней стране.

С первого января вступило в силу постановление правительства РФ об увеличении ставки утилизационного сбора, пишут naviny.by.

Как сказано в документе, больше всего увеличится сбор с легковушек (110,7%).

Также следует обратить внимание на мощность мотора: для авто с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1%, а для авто с объемом от 3,5 литра — 145%.

Участники российского авторынка отмечают, что будут вынуждены повысить отпускные цены.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 года на территорию Беларуси из России было завезено 58,3 тыс. легковых автомобилей.


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