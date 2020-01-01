Сотрудничество под грифом секретно Александр Панов, «Новая газета»

1.01.2020, 14:42

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Фото: Reuters

Что происходит между спецслужбами России и США?

Качели двусторонних отношений с Америкой — точнее, тон, в котором они освещаются в федеральных российских СМИ — вновь двинулись от резкой критики в сторону умеренного позитива. Не успели итоговые программы на главных телеканалах дружно осудить американские санкции по газопроводу «Северный поток-2», как в воскресенье Кремль сообщил о новом телефонном разговоре между Путиным и Трампом, который состоялся по «инициативе российской стороны» (что вообще крайне редко отмечается в официальных сообщениях, обычно иностранные лидеры сами звонят в Кремль).

Российский президент поблагодарил американского коллегу за разведданные спецслужб США, которые помогли предотвратить террористические акты в России. Два лидера, согласно заявлению Кремля, обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом и «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Белый дом сутки хранил молчание, Трамп проводит зимние праздники на принадлежащем ему флоридском курорте Мар-а-Лаго, в воскресенье он играл в гольф в тесном кругу друзей. В своем «твиттере» — главном способе общения с внешним миром — президент в минувшие выходные осудил антисемитскую атаку человека с мачете на синагогу в нью-йоркском пригороде Монси, неустанно ругал спикера Нэнси Пелоси, укатившую на праздники домой, в свой избирательный округ Сан-Франциско. Досталось заодно и городу. «Сумасшедшая Нэнси Пелоси должна проводить больше времени в своем разрушающемся городе и меньше времени заниматься обманным импичментом», — написал Трамп. О разговоре с Путиным — ни слова.

Владимир Путин

Фото: РИА Новости

Сутки спустя после Кремля, Белый дом подтвердил факт телефонного разговора с Путиным, действительно поблагодарившего за помощь американские спецслужбы. Оба президента обязались продолжать контртеррористическое сотрудничество между странами, — заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. Президенты также обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержке эффективного контроля над вооружениями.

Согласно заявлению Федеральной службы безопасности России, двое российских граждан были задержаны в минувшую пятницу на основании информации, предоставленной США. Они намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге в канун Нового года, сообщили в ФСБ. Российское ТВ показало кадры оперативной съемки задержанных, вещдоки, демонстрирующие их связи с движением исламистов и подготовку к возможным терактам. ЦРУ и ФБР, в свою очередь, никак не комментируют информацию о помощи.

Спецслужбы двух стран сотрудничают в борьбе с терроризмом на протяжении многих лет. Директор ФСБ Александр Бортников заявил в октябре нынешнего года, что США поделились информацией о лицах, готовивших проведение терактов в России, в частности, в Санкт-Петербурге в 2017 году, а Россия помогала расследованию американцев в связи с терактом на бостонском марафоне в 2013 г. «Мы всегда поддерживали рабочие контакты с американцами, независимо от политической ситуации и уровня развития двусторонних отношений», —цитирует главу ФСБ издание Wall Street Journal.

19 декабря на своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в России с начала 2019 года были сорваны 54 террористических преступления, в том числе, 33 попытки терактов. Какой конкретно вклад внесли американские спецслужбы, неизвестно.

В 2017 г. ЦРУ помогло предотвратить теракт в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Используя данные американской разведки, ФСБ захватило семерых человек, было захвачено «большое количество взрывчатки, оружия и экстремистской литературы», сообщали в российской спецслужбе.

«Информация, полученная от ЦРУ, была достаточной для розыска и ареста преступников», — отмечалось в заявлении Кремля. Трампа попросили передать благодарность Путина лично тогдашнему директору ЦРУ Майку Помпео (ныне госсекретарь) и сотрудникам разведки, которые добыли ценную информацию. Тогда и сейчас Владимир Путин заверил Дональда Трампа в том, что российские спецслужбы, получив информацию о террористических угрозах против США и их граждан, немедленно передадут ее своим американским коллегам по партнерским каналам.

То, что такие особые каналы существуют, подтвердил неожиданный и таинственный визит в Вашингтон в январе 2018 года глав российской разведки.

По данным «Вашингтон пост», в американскую столицу, помимо директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина (кстати, находившегося под американским санкциями с 2014 г.), приехали директор ФСБ Александр Бортников (санкции Евросоюза и Канады) и начальник Главного управления Генштаба ВС России (данная структура более известна под бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов (санкции США с декабря 2016 г.). Нарышкин и Бортников, по сведениям «Вашингтон пост», встречались с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения вопросов совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно. Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.

Нынешние и бывшие сотрудники американской разведки отмечали, что одновременного визита трех глав российских спецслужб в США не было никогда. Как сообщали СМИ, эта троица прибыла вместе на одном самолете регулярным рейсом Аэрофлота. Здесь их встретила машина, на которой они куда-то уехали, но чья это была машина, посольская или американцев, неизвестно. Сенатор-демократ Чарльз Шумер потребовал тогда от Белого дома объяснений — как и почему трое российских разведчиков, двое из которых находятся в санкционном списке США, оказались на американской территории. Тогдашний пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что ради национальных интересов государство может сделать для отдельных визитеров исключение.

Госсекретарь США Майкл Помпео

Фото: Reuters

Визит состоялся за сутки до публикации так называемого «Кремлевского доклада», что неизбежно породило конспирологическую версию о том, что отнюдь не случайно Белый дом, вместо того, чтобы опубликовать конкретный список членов ближайшего окружения российского президента, которым грозят санкции (список был послан в Конгресс), представил миру общий перечень российских чиновников и бизнесменов (его тогда прозвали «телефонной книгой Кремля»). Связано ли это было с визитом российских разведчиков, ответ знает только крайне узкий круг лиц.

Что касается сотрудничества разведок в деле «бостонских бомбистов» братьев Царнаевых, о котором упомянул глава ФСБ, в США полагают, что ситуация здесь неоднозначная. Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что в 2011 году Федеральное бюро расследований по запросу ФСБ допрашивало старшего брата Тамерлана Царнаева и его родственников о потенциальных связях Тамерлана с чеченскими террористами, но не обнаружило ничего компрометирующего. По словам американских чиновников, они посылали в ФСБ запрос о предоставлении дополнительной информации, однако ответа не получили. Об этом говорилось на спецслушаниях в Конгрессе. Судя по всему, американские спецслужбы не были осведомлены о визите Тамерлана Царнаева в Дагестан в 2012 году. Когда этот вопрос разбирался на Капитолийском холме, представители американской разведки сетовали конгрессменам на то, что сотрудничество с российскими партнерами могло быть гораздо эффективней. Впрочем, понятно: кто захочет брать на себя вину за то, что доморощенные террористы были на заметке у спецслужб, но это не помешало им взорвать две самодельные бомбы на бостонском марафоне-2013, от которых погибли три человека и пострадали более 280 человек?

Дональд Трамп

Фото: Reuters

И последнее. То, что Кремль, а не Белый дом, первым сообщил о новом телефонном разговоре Трампа и Путина, вызвало недовольство оппонентов 45-го президента, которые немедленно вспомнили о том, что телефонные разговоры Трампа могут быть взрывоопасными (как в случае с президентом Украины Зеленским), и о том, как Трамп лично отбирал блокнот у переводчицы на одной из прежних встреч с Путиным. Молчание американской стороны породило вопросы: кто слышал разговор, кто его записывал. Либеральное вашингтонское интернет-издание the Raw Stories публикует типичные твиттер-сообщения критиков президента:

«Я действительно не считаю, что мы должны узнавать о разговоре президента с Путиным от Кремля. Сообщают, что Путин поблагодарил за сотрудничество в контртерроризме. Интересно, говоря «пожалуйста», наш президент предупредил насчет (недопустимости) вмешательства в выборы?» — Sam Vinograd (@sam_vinograd) Сэм Виноград, бывшая советница-помощник в Совете национальной безопасности в администрации Барака Обамы.

«Почему мы всегда узнаем о разговорах Трампа и Путина из Кремля? Где сообщение Белого дома? Что такое вопросы, «представляющие взаимный интерес»? Это интерес США и России, или только Путина и Трампа?» — Джулия Дэвис, политолог, эксперт Атлантического Совета.

«А я уверена, Путин позвонил, чтобы просто пожелать «счастливого Рождества» своей марионетке» — Барбара Малмет, художник, продюсер, политактивист, спортсменка-триатлонистка.

Впрочем, информационные качели в освещении отношений Москвы и Вашингтона на днях снова могут качнуться обратно в негатив. В первые дни нового года Майк Помпео летит в бывшие союзные республики: в Киеве он заявит о неизменности границ, украинском Крыме и поддержке Украинской Православной церкви, а визит в Минск вообще станет первым визитом госсекретаря США в Беларусь за 25 лет. Казахстан и Узбекистан ждут новые предложения развивать сотрудничество с Америкой, в Ташкенте Помпео встретится с министрами группы C5+1, в которую входят и другие бывшие республики Средней Азии.

Александр Панов, «Новая газета»