Сотрудничество под грифом секретно
- Александр Панов, «Новая газета»
- 1.01.2020, 14:42
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Что происходит между спецслужбами России и США?
Качели двусторонних отношений с Америкой — точнее, тон, в котором они освещаются в федеральных российских СМИ — вновь двинулись от резкой критики в сторону умеренного позитива. Не успели итоговые программы на главных телеканалах дружно осудить американские санкции по газопроводу «Северный поток-2», как в воскресенье Кремль сообщил о новом телефонном разговоре между Путиным и Трампом, который состоялся по «инициативе российской стороны» (что вообще крайне редко отмечается в официальных сообщениях, обычно иностранные лидеры сами звонят в Кремль).
Российский президент поблагодарил американского коллегу за разведданные спецслужб США, которые помогли предотвратить террористические акты в России. Два лидера, согласно заявлению Кремля, обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом и «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».
Белый дом сутки хранил молчание, Трамп проводит зимние праздники на принадлежащем ему флоридском курорте Мар-а-Лаго, в воскресенье он играл в гольф в тесном кругу друзей. В своем «твиттере» — главном способе общения с внешним миром — президент в минувшие выходные осудил антисемитскую атаку человека с мачете на синагогу в нью-йоркском пригороде Монси, неустанно ругал спикера Нэнси Пелоси, укатившую на праздники домой, в свой избирательный округ Сан-Франциско. Досталось заодно и городу. «Сумасшедшая Нэнси Пелоси должна проводить больше времени в своем разрушающемся городе и меньше времени заниматься обманным импичментом», — написал Трамп. О разговоре с Путиным — ни слова.
Сутки спустя после Кремля, Белый дом подтвердил факт телефонного разговора с Путиным, действительно поблагодарившего за помощь американские спецслужбы. Оба президента обязались продолжать контртеррористическое сотрудничество между странами, — заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. Президенты также обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержке эффективного контроля над вооружениями.
Согласно заявлению Федеральной службы безопасности России, двое российских граждан были задержаны в минувшую пятницу на основании информации, предоставленной США. Они намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге в канун Нового года, сообщили в ФСБ. Российское ТВ показало кадры оперативной съемки задержанных, вещдоки, демонстрирующие их связи с движением исламистов и подготовку к возможным терактам. ЦРУ и ФБР, в свою очередь, никак не комментируют информацию о помощи.
Спецслужбы двух стран сотрудничают в борьбе с терроризмом на протяжении многих лет. Директор ФСБ Александр Бортников заявил в октябре нынешнего года, что США поделились информацией о лицах, готовивших проведение терактов в России, в частности, в Санкт-Петербурге в 2017 году, а Россия помогала расследованию американцев в связи с терактом на бостонском марафоне в 2013 г. «Мы всегда поддерживали рабочие контакты с американцами, независимо от политической ситуации и уровня развития двусторонних отношений», —цитирует главу ФСБ издание Wall Street Journal.
19 декабря на своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в России с начала 2019 года были сорваны 54 террористических преступления, в том числе, 33 попытки терактов. Какой конкретно вклад внесли американские спецслужбы, неизвестно.
В 2017 г. ЦРУ помогло предотвратить теракт в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Используя данные американской разведки, ФСБ захватило семерых человек, было захвачено «большое количество взрывчатки, оружия и экстремистской литературы», сообщали в российской спецслужбе.
«Информация, полученная от ЦРУ, была достаточной для розыска и ареста преступников», — отмечалось в заявлении Кремля. Трампа попросили передать благодарность Путина лично тогдашнему директору ЦРУ Майку Помпео (ныне госсекретарь) и сотрудникам разведки, которые добыли ценную информацию. Тогда и сейчас Владимир Путин заверил Дональда Трампа в том, что российские спецслужбы, получив информацию о террористических угрозах против США и их граждан, немедленно передадут ее своим американским коллегам по партнерским каналам.
То, что такие особые каналы существуют, подтвердил неожиданный и таинственный визит в Вашингтон в январе 2018 года глав российской разведки.
По данным «Вашингтон пост», в американскую столицу, помимо директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина (кстати, находившегося под американским санкциями с 2014 г.), приехали директор ФСБ Александр Бортников (санкции Евросоюза и Канады) и начальник Главного управления Генштаба ВС России (данная структура более известна под бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов (санкции США с декабря 2016 г.). Нарышкин и Бортников, по сведениям «Вашингтон пост», встречались с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения вопросов совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно. Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.
Нынешние и бывшие сотрудники американской разведки отмечали, что одновременного визита трех глав российских спецслужб в США не было никогда. Как сообщали СМИ, эта троица прибыла вместе на одном самолете регулярным рейсом Аэрофлота. Здесь их встретила машина, на которой они куда-то уехали, но чья это была машина, посольская или американцев, неизвестно. Сенатор-демократ Чарльз Шумер потребовал тогда от Белого дома объяснений — как и почему трое российских разведчиков, двое из которых находятся в санкционном списке США, оказались на американской территории. Тогдашний пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что ради национальных интересов государство может сделать для отдельных визитеров исключение.
Визит состоялся за сутки до публикации так называемого «Кремлевского доклада», что неизбежно породило конспирологическую версию о том, что отнюдь не случайно Белый дом, вместо того, чтобы опубликовать конкретный список членов ближайшего окружения российского президента, которым грозят санкции (список был послан в Конгресс), представил миру общий перечень российских чиновников и бизнесменов (его тогда прозвали «телефонной книгой Кремля»). Связано ли это было с визитом российских разведчиков, ответ знает только крайне узкий круг лиц.
Что касается сотрудничества разведок в деле «бостонских бомбистов» братьев Царнаевых, о котором упомянул глава ФСБ, в США полагают, что ситуация здесь неоднозначная. Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что в 2011 году Федеральное бюро расследований по запросу ФСБ допрашивало старшего брата Тамерлана Царнаева и его родственников о потенциальных связях Тамерлана с чеченскими террористами, но не обнаружило ничего компрометирующего. По словам американских чиновников, они посылали в ФСБ запрос о предоставлении дополнительной информации, однако ответа не получили. Об этом говорилось на спецслушаниях в Конгрессе. Судя по всему, американские спецслужбы не были осведомлены о визите Тамерлана Царнаева в Дагестан в 2012 году. Когда этот вопрос разбирался на Капитолийском холме, представители американской разведки сетовали конгрессменам на то, что сотрудничество с российскими партнерами могло быть гораздо эффективней. Впрочем, понятно: кто захочет брать на себя вину за то, что доморощенные террористы были на заметке у спецслужб, но это не помешало им взорвать две самодельные бомбы на бостонском марафоне-2013, от которых погибли три человека и пострадали более 280 человек?
И последнее. То, что Кремль, а не Белый дом, первым сообщил о новом телефонном разговоре Трампа и Путина, вызвало недовольство оппонентов 45-го президента, которые немедленно вспомнили о том, что телефонные разговоры Трампа могут быть взрывоопасными (как в случае с президентом Украины Зеленским), и о том, как Трамп лично отбирал блокнот у переводчицы на одной из прежних встреч с Путиным. Молчание американской стороны породило вопросы: кто слышал разговор, кто его записывал. Либеральное вашингтонское интернет-издание the Raw Stories публикует типичные твиттер-сообщения критиков президента:
«Я действительно не считаю, что мы должны узнавать о разговоре президента с Путиным от Кремля. Сообщают, что Путин поблагодарил за сотрудничество в контртерроризме. Интересно, говоря «пожалуйста», наш президент предупредил насчет (недопустимости) вмешательства в выборы?» — Sam Vinograd (@sam_vinograd) Сэм Виноград, бывшая советница-помощник в Совете национальной безопасности в администрации Барака Обамы.
«Почему мы всегда узнаем о разговорах Трампа и Путина из Кремля? Где сообщение Белого дома? Что такое вопросы, «представляющие взаимный интерес»? Это интерес США и России, или только Путина и Трампа?» — Джулия Дэвис, политолог, эксперт Атлантического Совета.
«А я уверена, Путин позвонил, чтобы просто пожелать «счастливого Рождества» своей марионетке» — Барбара Малмет, художник, продюсер, политактивист, спортсменка-триатлонистка.
Впрочем, информационные качели в освещении отношений Москвы и Вашингтона на днях снова могут качнуться обратно в негатив. В первые дни нового года Майк Помпео летит в бывшие союзные республики: в Киеве он заявит о неизменности границ, украинском Крыме и поддержке Украинской Православной церкви, а визит в Минск вообще станет первым визитом госсекретаря США в Беларусь за 25 лет. Казахстан и Узбекистан ждут новые предложения развивать сотрудничество с Америкой, в Ташкенте Помпео встретится с министрами группы C5+1, в которую входят и другие бывшие республики Средней Азии.
Александр Панов, «Новая газета»