Лучшие фильмы 21 века для просмотра в новогодние праздники
- 1.01.2020, 14:38
Кинематограф помогает создать сказочную атмосферу на Новый год и Рождество.
Сайт korrespondent.net собрал лучшее кино, снятое за последние 20 лет.
Старый Новый год
Романтическая комедия, 2011
Герои фильма - жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.
В фильме снялись многие известные звезды: Хэлли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Лудакрис, Зак Эфрон, Роберт Де Ниро, Эштон Кутчер, Сара Джессика Паркер, Мишель Пфайффер, Сара Полсон и други.
Бойфренд на Рождество
Мелодрама/ комедия, 2004
Фильм хоть и с банальным сюжетом, но создает ту самую праздничную атмосферу. Типичная сказка про разочаровавшуюся девушку и принца, который вернул ей веру не только в Рождество и новогоднее чудо, но и в любовь.
Главная героиня Холли - девушка с большим и добрым сердцем. Еще в совсем юном возрасте она загадала Санта Клаусу желание, чтобы встретить Рождество с любимым человеком. Годы шли, а любовь так и не появилась, из-за чего Холли перестала верить в чудеса. Пока не встретила юриста-волонтера.
Вернуть Бена
Драма, 2018
Страдающий от наркотической зависимости Бен решает под Рождество покинуть реабилитационный центр и вернуться домой. Его мать радуется возвращению сына, чего не скажешь о старшей сестре и отчиме, которые слишком хорошо помнят поступки Бена.
Отпуск по обмену
Комедия/ драма, 2006
Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской газете Daily Telegraph, живет в очаровательном коттедже и мечтает о чужом мужчине. Через Атлантический океан владелица процветающего рекламного агентства Аманда Вудс узнает об изменах своего любимого человека.
Они знакомятся друг с другом на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. И каждая в новом месте встретит свое счастливое Рождество.
Главные роли исполняют Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.
Плохой Санта
Черная комедия, 2003
Спродюсированный братьями Коэнами фильм рассказывает о похотливом неудачнике Уилле, который со своим приятелем-карликом Маркусом промышляет грабежем в крупных торговых центрах.
Перед каждым Рождеством сообщники устраиваются работать в магазин Санта-Клаусом и эльфом. В ночь перед праздником Маркус, используя свои небольшие габариты, прячется в каком-нибудь укромном месте в торговом центре и после ухода охраны отключает сигнализацию. Дальше Уилли, опытный медвежатник, вскрывает сейф и парочка грабителей оказывается обеспечена на весь предстоящий год.
Несмотря на обещания остепениться, Уилли тратит все полученные средства на выпивку и женщин и к моменту нового налёта оказывается нищим.
Пережить Рождество
Комедия/ мелодрама, 2004
Преуспевающий бизнесмен Дрю Лэтам в канун Рождества расстался со своей девушкой. Но не справлять же Рождество в одиночестве, тем более что семьи у Дрю нет. В отчаянии он решает отправиться в дом своего детства, где сейчас живет малоимущая семья Валко.
Дрю предлагает им за 250 тысяч долларов на несколько дней представить, что он их сын, и вместе отпраздновать Рождество. Но вместо теплого семейного очага он получает череду ссор и упреков, поэтому, как хороший "сын", решает спасти их брак.
Рождественская ночь в Барселоне
Романтическая комедия, 2015
Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни "что надо" в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье.
Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда. Не предназначен для семейного просмотра.
Четыре Рождества
Комедия/ мелодрама, 2004
Брэд и Кейт встречаются уже три года, они живут вместе, посещают уроки танцев, развлекаются и проводят рождественские каникулы. Они идеальная пара и при этом - ярые противники брака и семейных уз. На примере своих родителей они оба видели все недостатки брака - и Кейт, и Брэд из разведенных семей.
В канун очередного Рождества, когда все семьи, по традиции, собираются вместе, Кейт и Брэд собираются лететь на Фиджи, нежиться под солнцем и заниматься дайвингом. Однако все авиарейсы отменены из-за сильного тумана, а герои попадают в теленовости. Теперь им не удастся улизнуть от своих родственников, и придется навестить целых четыре Рождества.
Проверка отношений на прочность, "скелеты в шкафу" родом из детства, шалости племянников. Однако, встречаясь со своими страхами, Брэд и Кейт начинают по-новому относиться к семейным ценностям.
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
Комедия, 2011
Продолжение фильма 2004 года Гарольд и Кумар уходят в отрыв и фильма 2008 года Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо. В новой части лучшим друзьям придется найти ель в канун Рождества. Не подойдет для семейного просмотра.
С широко закрытыми глазами
Драма, 1999
Последний фильм и недпонятый шедевр Стэнли Кубрика не совсем попадает в категорию "снятое в 21 веке", но обойти его стороной сложно.
Это таинственный и сновидческий триллер, где Том Круз и Николь Кидман пускаются в головокружительную психологическую игру.
Оргия в загородном доме, клубок сексуальных проблем и неудовлетворенностей, а также рождествентский сеттинг, где сказка и праздник превращаются в субъективный мир мужских травм и грез.
Атмосфера Рождества здесь играет специфическую роль: она появляется, затем полностью исчезает, позволяя фильму разгуляться на поле конспирологий, а потом, в самом конце, снова дает знать о себе.