Лучшие фильмы 21 века для просмотра в новогодние праздники 1.01.2020, 14:38

Кинематограф помогает создать сказочную атмосферу на Новый год и Рождество.

Сайт korrespondent.net собрал лучшее кино, снятое за последние 20 лет.

Старый Новый год

Романтическая комедия, 2011

Герои фильма - жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.

В фильме снялись многие известные звезды: Хэлли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Лудакрис, Зак Эфрон, Роберт Де Ниро, Эштон Кутчер, Сара Джессика Паркер, Мишель Пфайффер, Сара Полсон и други.

Бойфренд на Рождество

Мелодрама/ комедия, 2004

Фильм хоть и с банальным сюжетом, но создает ту самую праздничную атмосферу. Типичная сказка про разочаровавшуюся девушку и принца, который вернул ей веру не только в Рождество и новогоднее чудо, но и в любовь.

Главная героиня Холли - девушка с большим и добрым сердцем. Еще в совсем юном возрасте она загадала Санта Клаусу желание, чтобы встретить Рождество с любимым человеком. Годы шли, а любовь так и не появилась, из-за чего Холли перестала верить в чудеса. Пока не встретила юриста-волонтера.

Вернуть Бена

Драма, 2018

Страдающий от наркотической зависимости Бен решает под Рождество покинуть реабилитационный центр и вернуться домой. Его мать радуется возвращению сына, чего не скажешь о старшей сестре и отчиме, которые слишком хорошо помнят поступки Бена.

Отпуск по обмену

Комедия/ драма, 2006

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской газете Daily Telegraph, живет в очаровательном коттедже и мечтает о чужом мужчине. Через Атлантический океан владелица процветающего рекламного агентства Аманда Вудс узнает об изменах своего любимого человека.

Они знакомятся друг с другом на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. И каждая в новом месте встретит свое счастливое Рождество.

Главные роли исполняют Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Плохой Санта

Черная комедия, 2003

Спродюсированный братьями Коэнами фильм рассказывает о похотливом неудачнике Уилле, который со своим приятелем-карликом Маркусом промышляет грабежем в крупных торговых центрах.

Перед каждым Рождеством сообщники устраиваются работать в магазин Санта-Клаусом и эльфом. В ночь перед праздником Маркус, используя свои небольшие габариты, прячется в каком-нибудь укромном месте в торговом центре и после ухода охраны отключает сигнализацию. Дальше Уилли, опытный медвежатник, вскрывает сейф и парочка грабителей оказывается обеспечена на весь предстоящий год.

Несмотря на обещания остепениться, Уилли тратит все полученные средства на выпивку и женщин и к моменту нового налёта оказывается нищим.

Пережить Рождество

Комедия/ мелодрама, 2004

Преуспевающий бизнесмен Дрю Лэтам в канун Рождества расстался со своей девушкой. Но не справлять же Рождество в одиночестве, тем более что семьи у Дрю нет. В отчаянии он решает отправиться в дом своего детства, где сейчас живет малоимущая семья Валко.

Дрю предлагает им за 250 тысяч долларов на несколько дней представить, что он их сын, и вместе отпраздновать Рождество. Но вместо теплого семейного очага он получает череду ссор и упреков, поэтому, как хороший "сын", решает спасти их брак.

Рождественская ночь в Барселоне

Романтическая комедия, 2015

Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни "что надо" в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье.

Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда. Не предназначен для семейного просмотра.

Четыре Рождества

Комедия/ мелодрама, 2004

Брэд и Кейт встречаются уже три года, они живут вместе, посещают уроки танцев, развлекаются и проводят рождественские каникулы. Они идеальная пара и при этом - ярые противники брака и семейных уз. На примере своих родителей они оба видели все недостатки брака - и Кейт, и Брэд из разведенных семей.

В канун очередного Рождества, когда все семьи, по традиции, собираются вместе, Кейт и Брэд собираются лететь на Фиджи, нежиться под солнцем и заниматься дайвингом. Однако все авиарейсы отменены из-за сильного тумана, а герои попадают в теленовости. Теперь им не удастся улизнуть от своих родственников, и придется навестить целых четыре Рождества.

Проверка отношений на прочность, "скелеты в шкафу" родом из детства, шалости племянников. Однако, встречаясь со своими страхами, Брэд и Кейт начинают по-новому относиться к семейным ценностям.

Убойное Рождество Гарольда и Кумара

Комедия, 2011

Продолжение фильма 2004 года Гарольд и Кумар уходят в отрыв и фильма 2008 года Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо. В новой части лучшим друзьям придется найти ель в канун Рождества. Не подойдет для семейного просмотра.

С широко закрытыми глазами

Драма, 1999

Последний фильм и недпонятый шедевр Стэнли Кубрика не совсем попадает в категорию "снятое в 21 веке", но обойти его стороной сложно.

Это таинственный и сновидческий триллер, где Том Круз и Николь Кидман пускаются в головокружительную психологическую игру.

Оргия в загородном доме, клубок сексуальных проблем и неудовлетворенностей, а также рождествентский сеттинг, где сказка и праздник превращаются в субъективный мир мужских травм и грез.

Атмосфера Рождества здесь играет специфическую роль: она появляется, затем полностью исчезает, позволяя фильму разгуляться на поле конспирологий, а потом, в самом конце, снова дает знать о себе.