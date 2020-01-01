Гитанас Науседа: Доверять друг другу и вместе стремиться к справедливости 1.01.2020, 14:16

Гитанас Науседа

О чем говорил президент соседней Литвы в новогоднем обращении.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей Литвы с Новым годом, сообщает delfi.lt.

"Дорогие жители Литвы! Поздравляю вас с новым, 2020 годом! Скоро мы будем отмечать 30-летие восстановления Независимости, поэтому мы можем гордиться нашими сегодняшними достижениями и с надеждой смотреть в будущее.

Однако чтобы наши чаяния стали реальностью, мы обязаны сплотиться, больше доверять друг другу и вместе стремиться к справедливости и лучшей жизни. Только общими усилиями мы можем преодолеть возникающие трудности.

Давайте относиться друг к другу с уважением, выйдем за рамки узких личных интересов и достигнем согласия, потому что это нужно нашему государству.

Только это позволит нам создать в Литве общий уютный дом для себя и своих детей.

Пусть этот год вдохновит нас трудиться на общее благо! Счастливого Нового года!"