Сегодня — день рождения Юрия Захаренко 8 1.01.2020, 15:10

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Юрий Захаренко

Мы помним.

1 января 1952 года родился генерал Юрий Захаренко, который руководил Министерством внутренних дел Беларуси в 1994-1995 годах. 7 мая 1999 года был похищен «эскадронами смерти» и, показаниям многочисленных свидетелей, в том числе и участника похищения, убит. Представители белорусского оппозиции, родные пропавших и международное сообщество считают, что Захаренко похитили по политическим мотивам.

В 2019 году Следственный комитет приостанавливал и восстанавливал уголовное дело об исчезновении Захаренко.

16 декабря 2019 года немецкое издание Deutsche Welle опубликовало интервью, в котором Юрий Горавский, бывший боец белорусского «эскадрона смерти», рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад под командованием Дмитрия Павличенко.