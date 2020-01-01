«Вдохновился атакой на здание ФСБ в Москве»: белорус объяснил новогоднее нападение на милицию 1.01.2020, 15:36

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иллюстрационное фото

Студент бросил коктейль Молотова в отдел Департамента охраны Верхнедвинска.

В Верхнедвинске на отдел Департамента охраны было совершено нападение. Происшествие случилось в ночь с 31 декабря на 1 января. В Telegram появилось видеообращение молодого человека, который называет себя Глебом Тихончуком и объясняет мотивы своего поступка (вдохновился недавним нападением на здание ФСБ в Москве и хотел "побудить кого-то в этой стране к активным действиям", так как сам единомышленников не нашел), сообщает euroradio.fm.

18-летний студент приехал в районный центр Витебской области из Сморгони. У него было намерение напасть на местный отдел милиции, чтобы завладеть оружием. Но зачем-то парень решил бросить бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Департамента охраны и сам же вызвал милицию. Он оказал сопротивление милиционерам, ранил двух правоохранителей ножом (силовиков уже отпустили из больницы). Тихончука задержали.

Пресс-служба МВД утром 1 января коротко сообщила о происшествии в Витебской области. Из информации следовало, что во время задержания некий 18-летний парень нанес ножевые ранения милиционерам и "проводится проверка". Другой информации пока не было ни на сайте МВД, ни на сайте Департамента охраны.