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Видеофакт: В России выступление Деда Мороза обернулось массовой дракой

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  • 1.01.2020, 16:03
  • 2,058
Видеофакт: В России выступление Деда Мороза обернулось массовой дракой
иллюстрационное фото

Инцидент произошел в Марий Эл.

В городе Волжск республики Марий Эл (РФ) новогоднее выступление сказочного персонажа Деда Мороза превратилось в массовую драку.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале LifeShot, передает apostrophe.ua.

Актер, игравший Деда Мороза, как раз развлекал зрителей, когда к нему подошли молодые люди спортивного телосложения, начали приставать и толкать. За любимца детворы вступились взрослые зрители новогоднего выступления. Они начали толкать молодых людей в ответ и через несколько секунд потасовка превратилась в массовую драку.

Женщины, сначала лишь наблюдали за дракой, в впоследствии стали и сами вмешиваться - оттягивали своих мужчин на безопасное расстояние.

Между тем актер, игравший Деда Мороза, не растерялся.

"Уважаемая полиция, здесь один товарищ очень хочет с вами познакомиться. Приглашаем вас быстро на сцену", - сказал Дед Мороз в микрофон.


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