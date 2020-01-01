Как власти подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги 1 1.01.2020, 16:41

Cколько заплатят белорусы?

В регионах и в Минске утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. Ранее власти установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком утвердили новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых. Tut.by посмотрел, как и по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2020 году.

Напомним, власти подняли с 1 января тарифы на электричество, увеличили тарифы на природный и сжиженный газ, а также на отопление.

Как изменились льготные тарифы на ЖКУ

В 2020 году на 4 копейки вырос льготный тарифы на техобслуживание лифта, он составит 1,44 рубля как в регионах, так и в Минске.

Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома по всей стране установили на максимальном уровне по всей стране — 0,13 рубля за 1 квадратный метр (в 2019 году — 0,1001 рубля).

Тарифы на водоснабжение отличаются в регионах и Минске. К примеру, в Витебской области — 0,9384 рубля за 1 кубометр, в Брестской — 0,9122 рубля, а в Минске — 0,8851 рубля (а ранее во всех регионах и Минске было 0,8338 рубля).

Заметно выросли тарифы на водоотведение (канализацию). В 2019 году в Минске он составлял 0,5518 рубля за 1 кубометр, а по всем регионам — 0,6383 рубля. В 2020 году тарифы на канализацию подняли во всех регионах и Минске, сейчас он везде составляет 0,7749 рубля.

В 2020 году, как и годом ранее, льготные тарифы на техобслуживание в Минске и регионах составят 0,1187 рубля за квадратный метр.

Полный тариф на техобслуживание лифта отличается в Минске и регионах. К примеру, в столице он составляет 1,49 рубля на одного проживающего, в Минской области — 1,63 рубля.

В 2020 году полные тарифы на техобслуживание в Минске и регионах составят 0,1274 рубля за квадратный метр. Полный тариф по сравнению с 2019 годом вырос только в столице (в прошлом году он был на уровне 0,1216 рубля).

При этом полные тарифы за водоснабжение и канализацию отличаются во всех регионах и Минске. По сравнению с 2019 годом они выросли везде. К примеру, в Брестской области тариф на водоснабжение увеличился с 0,8688 рубля до 0,9122 рубля за 1 кубометр, а на канализацию — с 0,7440 рубля до 0,8317 рубля за 1 кубометр.