Видеохит: Участники группы «Стекловата» снялись в римейке легендарного клипа 1.01.2020, 16:56

Новый клип почти покадрово повторяет оригинальный.

Конец 2019 года подарил нам обновленные версии сразу двух важнейших новогодних песен. Сначала вышла «Last Christmas» дуэта Wham! с сильно улучшенной картинкой. А теперь — ремейк клипа «Новый год» российской группы «Стекловата», пишет «Медуза».

В обновленном клипе, опубликованном в паблике МТС, снялись трое из четырех участников «Стекловаты», а также человек в костюме Деда Мороза (он же перепел строчки четвертого участника, Артура Еремеева).

Новый клип почти покадрово повторяет оригинальный, который был снят в начале 2000-х и стал популярен в 2008-м. Остались и уютные свитера на певцах, и фантастические снежинки за их спинами. И даже колокол, который вылетает на экран на строчке «И двенадцать ударов часов».

Новый новый новый год в новогодний вечер!