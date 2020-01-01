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Год сказочного перелома

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  • 1.01.2020, 17:06
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Год сказочного перелома

В этот раз Путин предстал перед нами осунувшимся.

Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка поздравлений от того, кто должен был завершить предновогодние явления из телевизора еще в 2008 году. Навсегда и плотно прикрыв за собой дверь, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

В этот раз Путин предстал перед нами осунувшимся. В черном пальто, словно монах. Застегнутый от страны на все пуговицы. Официальный. И прочитал набор здравиц. С ударениями.

А что со «стратегией-2020»?

Мы помним, как в 2008-м году Путин с такими же ударениями, и давно ушедшим подъемом рисовал стране отличные перспективы. Официальная «Российская газета» радостно подхватывала тогда стратегию Путина, обещая, что в 2020 году «средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов» Про пенсионеров хорошо было сказано – «в 2020 году пенсионеры будут уже получать свыше 25 тысяч рублей в месяц».

И как? Будет? Будут? Уже? Почему об этом в новогоднем послании ни слова? О том, что страна вступила, наконец, в год сказочного перелома.

Про то, что граждан протянули по спине со всего кремлевского маха оглоблей повышения пенсионного возраста, знаем. Как и про то, что в 2008-м Путин обещал мирную внешнюю политику, как условие роста уровня жизни в стране, а в 2014-м крымировал страну, и стал давить еду бульдозерами.

Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания».

«Сейчас мы с волнением ждём боя курантов, верим и надеемся, что всё загаданное непременно сбудется»,— произнес вчера Путин.

Мы загадали желание. Без волнения. Твердо. Верим и надеемся.

В отставку. В 2020-м. Ревизия всего, что сделал.


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