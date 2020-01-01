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Полтысячи жителей Гродно приняли участие в забеге трезвости

  • 1.01.2020, 17:14
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Полтысячи жителей Гродно приняли участие в забеге трезвости
Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Подобный забег проходит шестой год подряд.

Шестой год подряд утром 1 января сотни людей участвуют в забеге трезвости. В этом году в Гродно бежали около 500 человек. И за все годы это – рекорд, пишет сайт телеканала «Белсат».

Организатором забегов в первый день Нового года является Гродненская епархия православной церкви. Отец Павел Касперович, который традиционно занимается организацией спортивных соревнований в епархии, в этом году не только встречал участников и делал объявления, но и сам принял участие в забеге.

Смысл забега, согласно участникам, не столько в том, чтобы первым добежать до финиша, преодолев 5 км трассы через лес Пышки, сколько в том, чтобы показать, что даже на праздники можно быть трезвым и придерживаться здорового образа жизни.

На забег гродненцы приезжали поодиночке и целыми семьями. Были также гости из Китая, России и США.

Вообще в лесопарке царило праздничное настроение, а в специальной палатке раздавали чашечки… нет, не с шампанским или водкой, а с теплым молоком. Следует отметить, что среди бегунов оказались как чиновники из горисполкома, так и патриотические молодые люди в футболках группы Brutto.


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