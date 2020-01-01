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Польша взяла на себя командование «острием НАТО»

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  • 1.01.2020, 17:41
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Польша взяла на себя командование «острием НАТО»
Фото: charter97.org

В эти войска входит около шести тысяч солдат.

Польша берет на себя с сегодняшнего дня командование так называемым острием НАТО, то есть силами очень высокой готовности, способными к реагированию в течение нескольких дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Совместные Оперативные Силы Очень Высокой Готовности (VJTF), то есть наше острие, это значительный вклад в совместную оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно мгновенно располагать для обороны любой страны-союзника перед любой угрозой", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

VJTF были созданы в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году. С момента своего основания они функционируют как элемент стратегии сдерживания России. В их состав входят военнослужащие повышенной боевой готовности, делегированные на основе ротации между государствами-членами. Эти военнослужащие остаются в местах дислокации, но они должны быть способны в течение 48-72 часов попасть в любое нужное место.

По данным НАТО, в "острие" входят около 6 тысяч военнослужащих, в том числе около 3 тысяч из Польши. Также к силам быстрого реагирования входят подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

США заявляют о поддержке VJTF воздушными силами и другими боевыми ресурсами.

VJTF состоит из сухопутных войск, военно-воздушных, морских и специальных сил и является частью 40-тысячных Сил реагирования НАТО. Чтобы разделить бремя высокой боевой готовности, ведущую бригаду VJTF ежегодно выставляет другое государство. В 2018 году это была Италия, а в 2019 - Германия.


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