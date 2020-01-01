Геннадий Федынич: Вместе будем идти к достойной жизни! 1.01.2020, 17:53

Геннадий Федынич

Фото: Praca-by.info

Лидер профсоюза РЭП призвал к солидарности.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич подвел итоги 2019-го года в комментарии сайту praca-by.info.

- Заканчивается год, который был для профсоюза очень непростым. Но, по моему мнению, РЭП достойно выдержал все испытания. Об этом свидетельствует и то, что мы продолжаем расти. В течение всего года каждый месяц к нам приходили по 15-20 человек. То есть, мы приобретаем все большую популярность.

Я надеюсь, что Платформа «За достойную жизнь!», которую мы разработали, в будущем году станет тем фундаментом, на котором будет держаться не только профсоюз, но и его единомышленники в общественных и политических структурах. А также привлечет и простых рабочих людей Беларуси.

Я вижу сотни людей, которые приходят в наши офисы с надеждой, что профсоюз им поможет. Поэтому я уверен, что наша работа нужна людям. И хочу сказать им: свои права нужно отстаивать, за них надо бороться. А для этого необходимо быть вместе.

Давайте в будущем году будем вместе, будем солидарными, чтобы не было для нас чужой боли. Вместе будем идти к достойной жизни!