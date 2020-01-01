закрыть
1 января 2020, среда, 20:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Порошенко назвал главные достижения Украины в 2019 году

21
  • 1.01.2020, 18:04
  • 2,138
Порошенко назвал главные достижения Украины в 2019 году
Петр Порошенко

Экс-президент Украины выступил с предновогодним поздравлением.

Предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины, закон об украинском языке и ряд важных побед в международных судах против РФ - главные достижения минувшего 2019 года.

Как информирует сensor.net со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

""Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил как одно из достижений принятия закона о языке.

"Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден пятый Президент.

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, который определяет обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции безопасности. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - отметил Порошенко.

Также пятый президент отметил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против РФ.

"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военному потенциалу, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул Порошенко.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определена юрисдикция суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - подытожил Порошенко.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип