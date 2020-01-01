Порошенко назвал главные достижения Украины в 2019 году 21 1.01.2020, 18:04

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Петр Порошенко

Экс-президент Украины выступил с предновогодним поздравлением.

Предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины, закон об украинском языке и ряд важных побед в международных судах против РФ - главные достижения минувшего 2019 года.

Как информирует сensor.net со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

""Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил как одно из достижений принятия закона о языке.

"Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден пятый Президент.

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, который определяет обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции безопасности. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - отметил Порошенко.

Также пятый президент отметил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против РФ.

"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военному потенциалу, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул Порошенко.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определена юрисдикция суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - подытожил Порошенко.