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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси

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  • 1.01.2020, 18:18
  • 2,755
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси

Ждать ли зимней погоды в 2020 году?

В четверг, 2 января, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Мокрый снег и дождь возможен лишь в отдельных районах страны. Ветер будет северо-западный с порывами до 14 метров в секунду, сообщает "Еврорадио".

В ночные часы температура воздуха составит от -4 до +1 градуса (в столице — от -1 до +1), в дневные часы ожидается от 0 до 5 градусов тепла (в Минске — 1-3 градуса со знаком плюс).

В конце недели осадков станет больше, а в воскресенье возможно небольшое похолодание.


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