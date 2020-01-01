закрыть
1 января 2020, среда, 20:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Первый канал скрыл счетчик лайков под новогодним обращением Путина

10
  • 1.01.2020, 18:33
  • 7,262
Первый канал скрыл счетчик лайков под новогодним обращением Путина
Фото: Getty Images

Перед скрытием там уже было 66 тысяч дизлайков.

Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в ютьюбе счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии, сообщает "Радио Свобода".

Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счетчики еще не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

Еще один федеральный канал, НТВ, счетчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в ютьюбе НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".

19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещенное на канале "Россия 24" в ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип