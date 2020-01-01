Лучший защитник чемпионата Беларуси перешел в «Ислочь» 1.01.2020, 18:44

Павел Рыбак

Предыдущий сезон футболист провел в солигорском «Шахтере».

Лучший защитник чемпионата Беларуси-2019 Павел Рыбак перешел из "Шахтера" в "Ислочь". 36-летний игрок стал первым новичком "волков" в межсезонье, пишет "Прессбол".

В минувшем сезоне футболист сыграл в составе "горняков" 23 игры в высшей лиге, в которых отметился 2 голами, а также завоевал Кубок Беларуси. За "Шахтер" Рыбак отыграл пять сезонов, провел 173 матча во всех турнирах и забил 14 голов.

Павел трижды признавался лучшим защитником чемпионата Беларуси (2016, 2018, 2019).