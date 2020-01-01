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Кто я? Кто мы?

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  • Антон Орехъ
  • 1.01.2020, 19:02
  • 2,272
Кто я? Кто мы?
Антон Орехъ

Зеленский формулирует то, что так и не удалось сформулировать Путину за 20 лет.

Новогоднее обращение Президента к стране – своеобразная вещь. С одной стороны его смотрят практически все. Как иначе – ведь до Нового года считанные минуты. Любишь ты этого человека или не любишь, но традиция включить телевизор, налить шампанского и ждать полуночи соблюдается почти в каждом доме.

С другой стороны, мы ведь почти не слушаем, что он говорит. Суетимся, наливаем, накладываем, провожаем уходящий год. А про содержание послания, если оно нам вообще интересно, узнаем на следующий день. Хотя какое вообще в нем может быть содержание? Уходящий год был непростым – но мы молодцы, потому что мы старались. Следующий год будет нелегким, но мы постараемся и снова будем молодцы. Пожелания здоровья, мира и добра. Чтить старость и заботиться о детях.

Слова правильные, простые — и банальные, как примерно все наши тосты, которые мы и сами произносим в Новый год. Никто же не пожелает плохого! А красиво говорить умеют не все. Эмоции важнее. Поэтому я посмотрел сейчас снова выступление Путина и первый раз посмотрел выступление Зеленского. И попытался смотреть их именно с точки зрения эмоций. Сравнивать эти два выступления просто невозможно! С нашего экрана говорил человек, который как раз 31 декабря отметил ровно 20 лет у власти. Человек не молодой, человек, который мало того, что из прошлого, но уходящий с каждым годом в это прошлое всё глубже и даже перед наступающим годом это прошлое вспоминавший. К тому же Путин – лидер страны, которая считает себя супервеликой и на меньшее не согласна. Поэтому обращение должно быть торжественным, без шуточек и иронии: серьезный лидер серьезной страны.

Мы к этому привыкли и другого даже не ждем. Поэтому выступление Зеленского смотрится просто невероятно. Будет время – посмотрите обязательно! Понятно, что Зеленский просто моложе Путина, он ему в сыновья годится. Понятно, что Зеленский обращается к стране первый раз, а не стопятидесятый. Понятно, что Зеленский артист и это не вполне обращение, а настоящее кино. Но и Путин, кстати, своеобразного артистизма и обаяния не лишен.

Другое дело, что его обращение – это обращение президента к народу. Президент – отдельно, народ – отдельно. И весь образ Путина построен на этом. Он царь, он благодетель, он почти Господь бог. А образ Зеленского другой. Я – такой же парень, как вы, просто судьба забросила меня в президенты. Даже художественно это решено так, что в кадре не только президент Украины, с экрана страну поздравляют десятки артистов, спортсменов и прочих известных в стране людей. Из всех городов, на всех языках.

И между прочим, Зеленский формулирует то, что так и не удалось сформулировать Путину за 20 лет – национальную идею. Которая для Украины состоит в единстве. Потому что для Украины – это проблема. С ее Западом и Востоком, русским языком и украинским, с миллионами уехавших на заработки по всему свету. Конечно, задача просто объединиться не похожа на задачу сверхдержавы, вроде нас. Но у нас-то какая задача при этом стоит. «Кто я? Кто мы?», — спрашивает Зеленский. А мы с вами знаем ответы на эти вопросы? И разве мы можем сказать о себе, что мы едины?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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