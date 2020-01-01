Виктор Козлов: Еще поборемся! 1.01.2020, 19:11

Виктор Козлов

Фото: DW

Каким был ушедший год для независимого профсоюза РЭП?

Представитель независимого профсоюза РЭП в Гомеле Виктор Козлов подвел итоги 2019-го года в интервью сайту praca-by.info.

- Я считаю, что год, который уходит, был не самый лучший, но и не самый худший для профсоюза. Мы как наращивали членство, так и теряли тех, кто вступил в профсоюз ради выгоды. У нас, в гомельской организации, количество членов стабильно, а вот в регионах немного теряем, так как связь с ними не очень хорошая, возможностей для регулярных поездок не хватает. Поэтому и говорю, что год был и не хорошими и не плохим

Будущий год для нас не только год отчетов и выборов главы профсоюза, но и год политических событий, выборов главы государства. Поэтому я полагаю, что на наш независимый профсоюз давление будет большое – за его независимую позицию, за его деятельность по защите трудовых прав, за нашу защиту достойной жизни и достойной работы. Смотрю вперед не то, чтобы с большим оптимизмом, но и без пессимизма. Еще поборемся!