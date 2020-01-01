закрыть
1 января 2020, среда, 20:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Виктор Козлов: Еще поборемся!

  • 1.01.2020, 19:11
Виктор Козлов: Еще поборемся!
Виктор Козлов
Фото: DW

Каким был ушедший год для независимого профсоюза РЭП?

Представитель независимого профсоюза РЭП в Гомеле Виктор Козлов подвел итоги 2019-го года в интервью сайту praca-by.info.

- Я считаю, что год, который уходит, был не самый лучший, но и не самый худший для профсоюза. Мы как наращивали членство, так и теряли тех, кто вступил в профсоюз ради выгоды. У нас, в гомельской организации, количество членов стабильно, а вот в регионах немного теряем, так как связь с ними не очень хорошая, возможностей для регулярных поездок не хватает. Поэтому и говорю, что год был и не хорошими и не плохим

Будущий год для нас не только год отчетов и выборов главы профсоюза, но и год политических событий, выборов главы государства. Поэтому я полагаю, что на наш независимый профсоюз давление будет большое – за его независимую позицию, за его деятельность по защите трудовых прав, за нашу защиту достойной жизни и достойной работы. Смотрю вперед не то, чтобы с большим оптимизмом, но и без пессимизма. Еще поборемся!


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип