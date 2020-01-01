Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем 1.01.2020, 19:23

Дональд Трамп

Президент США рассказал, когда будет подписано соглашение.

Вашингтон 15 января подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Пекином, заявил президент США Дональд Трамп, пишет РБК.

Церемония пройдет в Белом доме, и на ней будут присутствовать высокопоставленные представители КНР, отметил он. Трамп не уточнил, будет ли там лидер Китая Си Цзиньпин.

По словам американского президента, затем он отправится в Пекин для проведения переговоров по второй фазе сделки, которые начнутся «очень скоро». «Вторая фаза будет завершена», — пообещал он.