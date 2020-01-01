В Украину вернулась похищенная во время Второй мировой войны картина 1.01.2020, 19:38

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Она долгое время считалось уничтоженной.

В Украину вернули картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной". Об этом 1 января проинформировало в Facebook Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает "Гордон".

"Завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами города Днепр (тогдашний Днепропетровск) в 1941-1943 годы. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена на продажу на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)", – сказано в сообщении.

В Министерстве отметили, что возвращение картины является "международным признанием потерь культурных ценностей Украины во время Второй Мировой войны".

По данным "Музея украинской живописи", картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была дипломной работой художника Михаила Панина и считалась уничтоженной.