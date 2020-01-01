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Cтало известно, как экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан

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  • 1.01.2020, 19:55
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Cтало известно, как экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан
Карлос Гон, фото: AP

Карлос Гон подозревается в мошенничестве.

Ливанский телеканал MTV на своем сайте сообщил, что Карлоса Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете, сообщает ТАСС.

Исчезновение магната из Токио остается загадкой, поскольку иммиграционные власти Японии сообщили, что человек под именем Карлос Гон из страны в последние дни не выезжал. По данным телеканала NHK, он мог вылететь за границу под другим именем. Адвокаты Гона во вторник подтвердили, что у них по-прежнему остаются все три заграничных паспорта экс-менеджера, то есть воспользоваться ими для выезда он не мог.

«В связи с распространяемыми версиями о том, каким образом оказался в Ливане Карлос Гон, мы подтверждаем, что этот ливанский гражданин прибыл в Бейрут на законных основаниях и никакой необходимости в принятии мер для его судебного преследования нет», — подчеркивается в заявлении Управления общей безопасности Ливана.

Во вторник сам Гон подтвердил в распространенном в Бейруте заявлении, что бежал из Японии, где находился под домашним арестом, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Каким образом он покинул Японию, Карлос Гон не сообщил.

Франко-бразильский магнат, имеющий также ливанское гражданство, подозревался в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве.


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