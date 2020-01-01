Фотофакт: Нью-Йорк встретил Новый год 1.01.2020, 20:16

Фото: reuters

Тысячи людей наблюдали за одной из главных новогодних традиций в США.

Тысячи жителей и гостей Нью-Йорка, собравшиеся на площади Таймс-сквер, наблюдали за падением хрустального шара, которое по традиции возвещает о начале нового года.

Каждый год церемония падения шара имеет собственную тематику, которая, как правило, связана с наиболее актуальными проблемами уходящего года, пишет "Голос Америки".

В этом году организаторами была выбрана тема экологии и изменения климата. Честью принять участие в церемонии запуска шара были удостоены ученики и преподаватели нью-йоркских школ, которые занимаются проблемами экологии. Встрече 2020-го года предшествовало выступление целой плеяды известных музыкантов: на различных площадках зрители могли наблюдать за выступлениями рок-группы X Ambassadors, дуэта The Chainsmokers, бойз-бенда Backstreet Boys и инди-коллектива The Lumineers. В праздновании Нового года также приняли участие певицы Гвен Стефани и Аланис Морисетт, рэпер Post Malone, южнокорейская группа BTS и другие.

Сразу после полуночи над Таймс-сквер заиграла композиция Фрэнка Синатры New York, New York - еще одна традиция встречи Нового года на Манхэттене. Одновременно с наступлением полуночи на площадь было сброшено около полутора тонн разноцветных конфетти. Таймс-сквер является одним из самых популярных мест встречи Нового года для американцев. Лучшие места для наблюдения за хрустальным шаром американцы занимают заранее: чтобы оказаться ближе остальных к главному новогоднему событию в США, многие приходят на площадь за 8-12 часов до полуночи.

Традиции падения хрустального шара, установленного на крыше небоскреба на перекрестке Бродвея и 42-й улицы, уже более ста лет. Впервые гигантская конструкция возвестила о начале нового года в 1907 году. Сегодня трехметровый шар, состоящий из 2600 треугольных хрустальных панелей, способен воспроизводить миллионы оттенков и цветовых комбинаций.