Алексей Евгенов: Весь год боремся 1.01.2020, 20:26

Алексей Евгенов

Идет наступление на права работников.

Представитель независимого профсоюза РЭП в Могилевской областий Алексей Евгенов прокомментировал praca-by.info итоги 2019-го года.

- Весь год боремся. В судах имели определенные успехи: мы побеждаем в 90 процентов дел, хотя не имеем таких возможностей, как у федерация профсоюзов, юристов не хватает. Людей обманывают, заключают несправедливые договоры, деньги забирают. По-сути, только наш профсоюз противостоит этим действиям властей, начальников, которые пользуются ситуацией и не хотят иметь нормальные отношения с рабочими. Но надо бороться, как-то защищаться.

Я вот в профсоюзе с 1993 года и постоянно вижу, что идет наступление на права работников. Если маленькая часть богатеет, остальные теряют не только деньги, но и свои права и возможность даже высказаться.

Вот Платформа, которую мы предлагаем, – это, конечно, попытка как-то изменить ситуацию, помочь людям осознать свои проблемы и организоваться. Это для нас задача на следующий год – помочь людям сплотиться и защищать себя.

Что касается съезда, профсоюз должен существовать, несмотря ни на что. Я видел, как сильные независимые профсоюзы не в состоянии были в определенный момент противостоять власти. Поэтому я хочу пожелать, чтобы наш профсоюз в этих непростых условиях, когда идет давление на организацию и на лидеров, обязательно выстоял.