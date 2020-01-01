Иностранный агент в Кремле Владислав Иноземцев

1.01.2020, 20:36

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Владислав Иноземцев

Об итогах 20 лет диверсионной деятельности Путина на посту президента РФ.

Одно из главных событий года — закон о признании граждан России иностранными агентами. Основной акцент в документе сделан на распространении информации иностранных СМИ и получении материального вознаграждения из-за рубежа, но для большинства россиян понятие «иностранный агент» имеет вполне определенный смысл: это человек, который работает в интересах зарубежных правительств во вред собственной стране.

Однако если задуматься о новом законе и его имплементации (как известно, признать гражданина иностранным агентом должен будет Минюст, но, вероятно, граждане и общественные организации смогут выступать с инициативами на этот счет), первым делом на ум приходит тот, кто эффектно подписал этот самый закон 2 декабря — Владимир Путин, президент Российской Федерации, занявший этот пост (пусть и с приставкой и.о.) ровно 20 лет тому назад.

Когда Путин переехал в Кремль, Россия успешно выходила из экономического кризиса, спровоцированного резким падением нефтяных цен во второй половине 1990-х и дефолтом 98-го. Эти два события в значительной степени подвели черту под катастрофическими последствиями распада Советского Союза и перехода экономики от планового хозяйства к рынку. Встречая нового президента, люди верили его словам о том, что «Будущее страны, качество российской экономики в XXI веке зависит прежде всего от прогресса в тех отраслях, которые базируются на высоких технологиях и производят наукоемкую продукцию», а мир принимал за чистую монету утверждения «Сегодня мы должны раз и навсегда заявить: с «холодной войной» покончено! Мы отказываемся от наших стереотипов и амбиций и отныне будем совместно обеспечивать безопасность населения Европы и мира в целом». Казалось, что предстоящие десятилетия должны стать для страны крайне успешными, и Россия неизбежно займет достойное место в мировых экономике и политике. Однако события стали развиваться по иному сценарию, и практически все тренды, которые сегодня можно констатировать как вполне сложившиеся, указывают на то, что, скорее всего, ни один кадровый сотрудник ЦРУ, окажись он во главе недавно поверженного противника, не нанес бы ему большего ущерба.

Во-первых, Россия начала 2000-х годов была страной с очень низкой стоимостью рабочей силы (средняя зарплата в 2000 году, по данным Росстата, составляла $78 в месяц). Учитывая, что в тот период цены на энергоносители в стране были в 7–10 раз ниже, чем в Европе, решение о масштабной реиндустриализации на основе привлечения иностранных инвесторов напрашивалось само собой. Прекрасным примером успешности такой стратегии были страны Центральной Европы, которые в конце 1990-х – начале 2000-х годов стали успешными индустриальными державами на основе привлечения европейского капитала (можно вспомнить про историю заводов Škoda).

Однако, несмотря на риторику властей, курс был взят на недопуск иностранного капитала в стратегические отрасли промышленности. Практически сразу после прихода Путина к власти началась ренационализация активов, приватизированных в 1990-х: вместо того, чтобы повышать налоги на предприятия российских олигархов, власть начала их выкуп, постоянно повышая цену (вплоть до покупки ТНК-ВР «Роснефтью» за $61 млрд в 2013 году). По сути, налоги, получаемые с конкурентного сектора и перераспределяемые через бюджет, уходили на выкуп сырьевых активов и инвестиции в довольно сомнительные проекты. В результате уже к началу 2010-х годов доля сырья (минеральных продуктов, руд и металлов) в российском экспорте достигла 79–80% против 50,4% в экспорте СССР в 1989 году. В конце концов Россия в последние годы стала «диверсифицировать» свой сырьевой экспорт в сторону Китая, по сути превращаясь в энергетический придаток не только Европы, но и всего мира.

Во-вторых, по мере усугубления сырьевого характера экономики Россия при Путине начала стремительно деиндустриализироваться, следствием чего стало резкое снижение спроса на квалифицированные кадры, которые могли бы использоваться для развития страны на новой основе. С 2000 по 2018 год было закрыто, по разным подсчетам, от 16 до 30 тысяч промышленных предприятий с общим числом занятых в позднесоветское время более 13 млн человек. По состоянию на 2017 год число занятых в российской перерабатывающей промышленности составляло 9,9 млн человек против 21,7 млн человек в РСФСР в 1989 году при том, что существенного роста производительности труда не произошло.

Конечно, можно согласиться с тем, что значительная часть предприятий была неконкурентоспособна, но большинство из них ни разу не были выставлены на аукционы, к которым могли быть допущены иностранные покупатели; потенциальным инвесторам не предоставлялись государственные гарантии под вложения в их техническое перевооружение и т.д. По сути, это был последовательный курс на упрощение структуры производства, увеличение зависимости от импорта, и, что особенно важно, — на деградацию целых городов, которые прежде были значимыми промышленными центрами. Не будет преувеличением сказать, что основная часть советских промышленных предприятий была уничтожена вовсе не в «проклятые 90-е», а именно в 2000-е и начале 2010-х годов.

В-третьих, этот процесс сопровождался демонстративным невниманием к инфраструктурным проблемам и к «освоению пространства» огромной страны. С 2000 по 2010 год было закрыто около 700 аэропортов, внутренний пассажиропоток стал меньше международного, пришло в негодность и разрушилось такое количество дорог, что с 2012 года для поддержания «приличной» статистики в России в протяженности автодорог стали учитывать городские улицы. Все инфраструктурное строительство сосредоточилось либо в Москве (МКАД, ЦКАД, метро), либо на границах, где требовалась своего рода «демонстрация флага» (Петербург и окрестности, Сочи, Чечня, Крымский мост, реконструкция Владивостока и острова Русский).

В результате в большинстве регионов начали массово вымирать сельские поселения (с 2000 года в России исчезло около 30 тысяч деревень, а почти 10 тысяч имеют 8 и менее жителей), сократилась численность жителей в городах с населением 50–200 тысяч человек (в 70% городов фиксировалось сокращение населения, а более чем в 200 оно уменьшилось более чем на четверть), случился массированный исход населения из районов Дальнего Востока. Перестали решаться даже те застарелые проблемы, которые хоть как-то контролировались в 1990-е: утилизация ТБО, минимизация вредных выбросов, хранение опасных промышленных отходов. В последнее время российская инфраструктура находится к состоянии, близком к коллапсу: износ энергосетей превышает 70%, отопительных сетей — 75%.

Только 52,8% автомобильных дорог местного значения соответствуют убогим отечественным нормативам. Все попытки изменить ситуацию являются скорее пропагандистскими уловками. При этом бюджетные средства на развитие инфраструктуры выделяются исправно, как и собираются платежи с населения.

В-четвертых, несмотря на формальные достижения — увеличение продолжительности жизни и, например, снижение потребления чистого алкоголя на душу населения, — ситуация с физическим и психическим здоровьем нации близка к катастрофе. С 2000 по 2018 год число инфицированных ВИЧ россиян выросло почти в 12 раз и достигло 1,06 млн человек, что означает превышение эпидемического порога. Расходы на здравоохранение остаются крайне низкими — обычно говорят о процентах ВВП, однако сравнения абсолютных цифр впечатляют куда больше: в 2019 году на каждого россиянина из государственного бюджета и бюджета страховых фондов выделялось всего 23,2 тысячи рублей, или €330. Это в 14,2 раза меньше, чем в Германии, и в 29 раз меньше, чем в США (не считая out-of-the-pocket трат).

Несмотря на огромный миграционный приток за годы путинского правления, население России (без Крыма) с 2000 по 2019 год сократилось на 2,7 млн человек. Стремительно распространяется наркомания, которая становится одной из основных причин смертности среди относительно молодого населения в небольших городах. При этом власти не видят в происходящем проблемы, ограничивая доступ в страну качественных зарубежных препаратов, полагая, что проблема ВИЧ решается пропагандой высокоморального образа жизни, и ограничивая доступную медицинскую помощь (число больниц с 2000 года сократилось более чем вдвое, поликлиник — на 40%). Практически нет сомнений, что сейчас, когда резервы экономического роста исчерпаны, население страны начнет активно вымирать.

В-пятых, формирование чиновничьей олигархии и возможностей бесконтрольно присваивать уже не столько «общенародную собственность», сколько бюджетные потоки, привело к огромной коррупции и вопиющей неэффективности государственных расходов. Существенное повышение затрат на развитие космических программ (с 9,4 млрд рублей в 2000 году до 260 млрд в 2019-м привело к сокращению числа успешных запусков с 34 до 22). Несмотря на все обещания, число новых атомных энергоблоков, запущенных за 20 лет, составило всего 12 штук (в 2006 обещали построить чуть ли не 60). Последовательно не выполнялись все программы развития военно-промышленного комплекса: объемы производства новых вооружений мизерны и составляют 10–20% от советских показателей. Единственный недоавианосец уже второй раз получает почти боевые повреждения в ходе «модернизации», а единственный истребитель 4+ поколения только что разбился в ходе испытательного полета.

Новейшие вызовы, которые ставятся перед Россией развитием в мире информационных технологий, не находят в стране никакого ответа; напротив, действия бюрократии и силовых структур последовательно снижают мотивацию исследователей и инноваторов. Доминирование «силовиков» в принятии большинства государственных решений, их полная бесконтрольность и невиданная некомпетентность приводят к тому, что значительная часть денег, которые при эффективном использовании в той же военной сфере могли бы выводить страну к новым рубежам, банально расхищаются.

В-шестых, правление Путина ознаменовалось внушительными «подарками», которые он сделал странам, которые Кремль часто именует потенциальными противниками. С 2009 по 2019 год из страны было выведено в общей сложности около $780 млрд, в то время как за все 1990-е годы — менее $120 млрд. Важнейшей причиной этого оттока был принятый в 2001 году закон, устанавливавший 9-процентный налог на дивиденды, выплачиваемые «зарубежным инвесторам», а точнее — владельцам офшорных компаний, на которые была оформлена собственность на российские активы (последовавшая в 2015 году отмена этой меры изменила немногое). Значительная часть этих средств была инвестирована в пассивные источники дохода на Западе или потрачена на роскошную жизнь российских миллиардеров, поддерживавших местные экономики.

Еще более «щедрым», однако, был дар Путина Западу в виде как минимум 4 миллионов граждан, которые — в основном в среднем и молодом возрасте, с хорошим образованием, готовностью рисковать и заниматься предпринимательством — покинули Россию за годы его президентства. Сегодня за пределами страны эти люди контролируют активы, сопоставимые с ВВП Российской Федерации — и все эти богатства созданы с нуля трудом и талантом тех, кого российский режим счел ненужным для страны балластом. Разрушение человеческого капитала — это самый большой удар, нанесенный Путиным по России, и неслучайно западные аналитики говорят, что для преодоления возникшего разрыва стране в лучшем случае потребуется около ста лет.

В-седьмых, нельзя пройти мимо «святая святых» — государственной безопасности. Мы уже затронули вскользь военную сферу, где технологический прогресс во многом свелся к демонстрации мультфильмов членам Федерального собрания (космические запуски так и осуществляются на советских «Протонах» разработки 1960-х годов; последний из стратегических бомбардировщиков Ту-22М был выпущен в 1993 году; Су-57 — это машина, построенная на основе задела, полученного при работе над Су-47 в конце 1980-х годов, а передовая ракета «Ангара» — это советская разработка по программе «Альбатрос» 1987–1991 годов). Не лучше дела обстоят в спецслужбах, если отправляемые на секретные задания агенты фонят, как Луговой и Ковтун, засвечиваются везде, где только можно, как Мишкин и Чепига, или их ловят на месте преступления, как в случае Красикова.

Элементарная неспособность сохранить секретный характер своей деятельности, когда чуть ли не вся подноготная агентов легко вскрывается несколькими журналистами на основании свободно распространяющейся в интернете информации — верх непрофессионализма. К этому же ряду можно отнести и инцидент со сбитым «Боингом» малайзийской авиакомпании над Донбассом и использование в интересах власти непрофессиональных и некомпетентных наемников из разного рода частных военных компаний, и многое другое.

Наконец, в-восьмых, особого внимания заслуживает внешняя политика президента Путина. За последние десять с небольшим лет усилиями самого Кремля вокруг страны был выстроен «санитарный кордон» из государств, которые боятся или ненавидят Россию. Если нечто подобное и можно было ожидать от стран Балтии, десятилетиями стремившихся восстановить попранную в 1940 году независимость, то предположить, что Россия сделает своими злейшими врагами Грузию и Украину, двадцать лет назад было невозможно. Однако наш главный «патриот», как будто каждый день читая на сон грядущий труды Збигнева Бжезинского, который указывал, что только с окончательной потерей Украины «имперский хребет» России сможет быть переломлен, последовательно привел к тому, что Киев стал считать Москву своей главной экзистенциальной угрозой.

Похожие настроения появились и в Минске, где власть и население страны, которая понесла в годы Великой Отечественной войны самые большие потери ради общей Победы, практически в едином порыве выступают против дальнейшего сближения с Россией. О разрушенных отношениях с США и ЕС мы и не говорим — по инициативе Москвы, неизмеримо более слабой, чем коллективный Запад, запущена новая «холодная война», в которой у Кремля нет никаких шансов на победу, но которая может привести Россию к такому же коллапсу, к какому прежняя привела Советский Союз. При этом пустая пропаганда Москвы и ее театральный микромилитаризм очень радуют западных военных: они добиваются практически неограниченных оборонных бюджетов, равно как и разработчиков передовых технологий, уходящих все дальше вперед.

Я не буду перечислять десятки других достижений нынешнего президента — от развала российского образования и взращивания в обществе культа силы, который привел к кризису семьи, — до подрыва российского федерализма и пестования неконтролируемого центра власти и силы в Чечне — лишь подчеркну еще раз: далеко не каждый иностранный агент, даже потративший десятки лет на конспирацию и внедрение в высшие эшелоны власти противника, смог бы нанести ему подобный ущерб. Конечно, я не считаю Путина иностранным агентом в прямом смысле слова, но уж если в России сейчас принято выделять тех, кто якобы работает на враждебные силы, нанося урон собственной стране, то пройти мимо сделанного им за двадцать лет невозможно.

И в списке «иностранных агентов» нынешний глава российского государства должен занять почетное место — с «партийным билетом № 1», какие в былые времена при замене документов традиционно выписывали на имя Ленина. А Западу можно посоветовать не стремиться подорвать власть Путина, а, наоборот, максимально способствовать продлению сроков его пребывания в Кремле — просто потому, что пока Россия столь неэффективна, отстала и так разбрасывается своими богатствами, она не может быть опасной для остального мира, как бы стратеги из Пентагона не пытались убедить своих боссов в обратном.

Владислав Иноземцев, The Insider