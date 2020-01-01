закрыть
1 января 2020, среда, 21:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Витебске девочка родилась в первые секунды 2020 года

1
  • 1.01.2020, 20:48
В Витебске девочка родилась в первые секунды 2020 года
иллюстрационное фото

Девочка стала первой в своей семье.

Первые в Беларуси в новом 2020 году родились дети в Витебске и Волковыске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, пишет сайт телеканала «Белсат».

В Витебском областном клиническом родильном доме первый ребенок родился в 12:00:01 – с началом исполнения первого куплета официального гимна Беларуси. Девочка стала первой в своей семье. Всего в области в новогоднюю ночь родилось 6 детей.

Почти в это же время девочка родилась и в Волковыске, а вскоре и в Гродно. Всего в новогоднюю ночь в Гродненской области появилось на свет 12 детей – 7 девочек и 5 мальчиков.

В Минске первыми в 2020 году родились 9 детей (6 мальчиков и 3 девочки), в Гомельской области – 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). В Минской области на свет появилось 2 мальчика, еще трое (1 девочка и 2 мальчика) родились в Могилевской и четверо (2 девочки и 2 мальчика) – в Брестской области.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип