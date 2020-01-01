В Витебске девочка родилась в первые секунды 2020 года 1 1.01.2020, 20:48

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Девочка стала первой в своей семье.

Первые в Беларуси в новом 2020 году родились дети в Витебске и Волковыске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, пишет сайт телеканала «Белсат».

В Витебском областном клиническом родильном доме первый ребенок родился в 12:00:01 – с началом исполнения первого куплета официального гимна Беларуси. Девочка стала первой в своей семье. Всего в области в новогоднюю ночь родилось 6 детей.

Почти в это же время девочка родилась и в Волковыске, а вскоре и в Гродно. Всего в новогоднюю ночь в Гродненской области появилось на свет 12 детей – 7 девочек и 5 мальчиков.

В Минске первыми в 2020 году родились 9 детей (6 мальчиков и 3 девочки), в Гомельской области – 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). В Минской области на свет появилось 2 мальчика, еще трое (1 девочка и 2 мальчика) родились в Могилевской и четверо (2 девочки и 2 мальчика) – в Брестской области.