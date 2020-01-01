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Почем запасливые минчане продают елочные игрушки времен СССР

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  • 1.01.2020, 21:37
  • 4,864
Почем запасливые минчане продают елочные игрушки времен СССР

На «советском прошлом» можно неплохо заработать.

Бездушный пластик постепенно захватывает мир — кажется, совсем скоро из него будут делать абсолютно все. А уж в индустрии праздника он окопался давно и очень прочно. И Новый год не исключение: легкие, разноцветные, любого размера и формы елочные игрушки в сезон можно увидеть на каждом шагу. О том, что шарики-сосульки когда-то были стеклянными, мы, кажется, уже хорошенько подзабыли (напоминают об этом разве что дизайнерские игрушки, но цена у них ого-го).

Onliner решил узнать, можно ли сейчас найти елочные игрушки времен СССР — те самые, которые так манили весь год, чарующе блестели, а при любом неловком движении разбивались на тысячи осколков. И сколько стоит такая машина времени, моментально переносящая в мир, где зимой на стеклах возникали ажурные узоры, а жизнь (в силу нежного возраста) казалась легкой и беззаботной.

На «Барахолке» удалось найти сразу несколько продавцов, готовых расстаться с раритетом, причем по вполне сходной цене — даже на рынке поди поищи такую на пластик. Пользователь aleksandr.mironchik достал с антресолей целый клад, а именно около трех десятков разноцветных елочных игрушек — шариков, шишек, подарков, колокольчиков.

«Игрушки на елку СССР, до 10 шт. по 3 р; берете 20 шт. то по 2 р; заберете все, то по 1 р. Срочно», — уточняет aleksandr.mironchik (здесь и далее орфография и пунктуация авторов объявлений сохранены). На таких же условиях он продает и следующие замечательные экземпляры.

lubov_bruy также обладает тем, что нужно другим. Красивые елочные игрушки продавец предлагает приобрести за 2—15 рублей за штуку. «Елочная игрушка ГДР стекло из СССР. 50—60 годы, состояние отличное, с почтой работаю, станция метро Восток», — пишет минчанка.

Забавных поросят и курочек предлагает anamar960: «Елочные игрушки СССР можно под реставрацию. Это не все. Есть еще другие».

Огромной коллекцией обладает 111georg и при этом не жадничает: «Игрушки елочные (стеклянные), советского производства, разные, цена 1—3 руб./шт». Ох уж эти металлизированные лебеди и рыбки — у кого их не было? У всех были (и сейчас, возможно, живее всех живых). А эти домики со снежной шапкой — ностальгия да и только!

Кое-что припасено и у пользователя kononada, причем в таком состоянии, будто игрушки только вчера сошли с праздничного советского конвейера: «Продам Игрушки для елки СССР 12 шт. + пакет дождиков все целое с креплениями в хорошем состоянии. Фрунзенский район».

Праздник в комплекте продает golden95 за 100 рублей: «Продаю искусственную елочку (высота 80 см) + игрушки + гирлянда и мишура (все из советского прошлого). В отличном состоянии!»


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