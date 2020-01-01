Украинские волонтеры организовали акцию «Салат для солдат» 1.01.2020, 21:43

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Солдаты на передовой получили праздничное угощение.

Волонтеры организовали акцию «Салат для солдат» для украинских военнослужащих, которые встречали Новый год в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, пишет hromadske.ua.

«Цель акции — приготовить очень, очень, очень, очень... много килограммов оливье и накормить всех солдат на фронте в новогоднюю ночь. Спасибо за угощение и за новогодние поздравления», — говорится в сообщении

Напомним, в 2016-м году установили рекорд по количеству оливье: украинским военнослужащим на передовой и неподалеку линии соприкосновения приготовили более 2 тонн салата.