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В Беларуси подорожали сигареты

  • 1.01.2020, 21:50
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В Беларуси подорожали сигареты

Некоторые — сразу на 10 копеек.

В Беларуси с 1 января подорожали многие марки сигарет. Об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам. Некоторые станут дороже сразу на 10 копеек. В продаже также появятся некоторые новые марки сигарет, пишет tut.by.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 января подняла цены на многие марки сигарет. К примеру, Minsk city QS, Minsk capital QS теперь стоят 1,12 рубля, NZ 8, NZ 10, NZ 6 — 1,34 рубля, NZ Safari, NZ Safari 4 — 1,37 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue — 2,65 рубля.

Компания «Табак-инвест» с 1 января в том числе повысила стоимость Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue — до 2,6 рубля, Camel Blue, Camel Yellow — до 2,72 рубля, Winston XS Silver — до 2,95 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» начало продавать сигареты Rothmans Demi Mix 3 in 1 (по 2,5 рубля). Сигареты MONTE CARLO EVO BLUE подорожали на 10 копеек — до 2,4 рубля. Rothmans Demi Mix также станут дороже на 10 копеек (цены вырастет до 2,5 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. Насколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.


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