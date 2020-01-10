В сети появилась видео попадания ракеты в украинский Boeing в Тегеране 10.01.2020, 8:07

7,386

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Есть факты, указывающие на его подлинность.

В сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадание ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале PS752, сообщает УНИАН.

Выложивший видео пользователь отметил, что подлинность записи на данный момент не подтверждена.

«Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752», - написал он.

Позже стало известно, что на видео показан жилой квартал в западной части Паранда, провинции Тегерана (35.489414, 50.906917). Квартал находится недалеко от места падения украинского Боинга. Это свидетельствует о том, что видео может быть подлинным.

Iran: Unverified video purports to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikes - @AricTolerpic.twitter.com/nDiZckxyVD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 января 2020 г.

В Иране ставят под сомнение опубликованные в СМИ утверждения, что самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана могла сбить по ошибке иранская ракета. Об этом в комментарии каналу CNN сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».