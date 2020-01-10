Британская Палата общин поддержала законопроект о «Брекзите» 10.01.2020, 8:29

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты лордов.

Спустя более трех лет после референдума о выходе Великобритании из ЕС Палата общин в Лондоне одобрила законопроект о "Брекзите". В четверг, 9 января, в третьем чтении документ поддержали 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий, сообщает dw.com.

"Настало время реализовать "Брекзит". Данный закон это обеспечит", - заявил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Законопроект поступит в Палату лордов

Теперь законопроект о порядке и условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС поступит на рассмотрение Палаты лордов. Если члены верхней палаты внесут в документ изменения, он поступит на новое обсуждение в Палату общин. Вместе с тем ожидается, что Палата лордов последует решению нижней палаты и утвердят законопроект до планируемой даты "Брекзита" 31 января.

На недавних внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду "Брекзита". Ранее Джонсон и его предшественница на посту премьера Тереза Мэй многократно предпринимали безуспешные попытки провести договор по "Брекзиту" через Палату общин.