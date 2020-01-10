Ученые нашли новые полезные свойства кофе 2 10.01.2020, 8:34

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Названа оптимальная порция утреннего напитка.

Кофе – напиток, который, не смотря на большую любовь к нему, нуждается в постоянной реабилитации. В информационном пространстве постоянно находится множество мифов и слухов о вреде кофеина, кофе объявляют большим злом и проводят марафоны по избавлению от вредной привычки – кофемании. Кофе запрещают пить беременным и не рекомендуют пить перед полетом. Черный любимый напиток продолжает оставаться в фокусе интересов ученых и исследователей, появляются новые факты, которые свидетельствуют о его безопасности, но на активную борьбу с кофе это почему-то никак не влияет. Вообще, злом его называть как-то несправедливо, и старательно исключать его из рациона тоже бессмысленно. Стоит ли пересмотреть свое отношение к бодрящему напитку, решать вам, пишет aif.ua.

Исследователи сходятся в том, что 400 мг кофеина в день это безопасная доза. Если превысить ее, у вас может разболеться голова. Причем, головная боль может возвращаться в течение примерно недели. Но речь в этих исследованиях идет не о двух- четырех безопасных чашечек кофе (в одной чашке примерно 100 мг кофеина), не о напитке, а именно о содержании кофеина в чашках. То есть если молотого кофе положить меньше, а воды добавить больше, безопасная доза для вас изменится.

Мы знаем, что кофе является мочегонным средством. Поэтому врачи дают советы исключить его из рациона людей, подверженных риску обезвоживания или во время периодов сильной летней жары.

Однако кофеин является слабым мочегонным средством, и устойчивость к этому эффекту быстро приобретается (через четыре-пять дней) при регулярном приеме кофеина.

Доказали это исследователи, которые провели эксперимент с участием 59 человек, которых после тестов определили, как здоровых. За ними наблюдали 11 дней.

Первоначально потребление кофеина каждым участником стабилизировалось в течение шести дней по 3 мг на килограмм массы тела (примерно две-три чашки кофе в день). После этого периода потреблением кофеина манипулировали в течение пяти дней в дозе либо нулевого, либо низкого (одна чашка), либо умеренного (две чашки) уровня.

Исследователи наблюдали за показателями гидратации, такими как выделение мочи и ее цвет. Практически на каждый показатель гидратации, который мы в настоящее время используем для мониторинга баланса жидкости, не влияло регулярное потребление кофеина.Доказательства, связывающие плохое состояние гидратации с плохим состоянием здоровья (особенно в уязвимых группах), хорошо известны. Обезвоживание может вызывать нарушения настроения, работы мозга и сердца, а также было установлено, что это показатель плохих прогнозов у пациентов старшего возраста, поступивших в больницу.

Поэтому, хотя некоторые напитки с кофеином, такие как кола и энергетические напитки, имеют свои собственные последствия для здоровья, такие как высокий уровень сахара, с точки зрения оптимизации баланса жидкости, нет необходимости беспокоиться о кофеине.

Существует правило, что нельзя пить кофе во время грудного вскармливания, так как кофеин может передаваться грудному ребенку через молоко.

Американский колледж акушеров-гинекологов (ACOG) рекомендует родителям, кормящим грудью, пить не более 200 мг в день). Речь идет о нескольких первых днях младенца, или о недоношенных детях

Потребление большого количества кофеина может привести к младенческой бессоннице и гипервозбудимости. Однако под «высоким содержанием кофеина» подразумевается 10 чашек кофе или более.

В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, исследователи не обнаружили влияния на «сон младенцев в возрасте 3 месяцев», даже среди пьющих кофе, которые они определяют, как более 300 мг. /день.

Еще одна популярная «страшилка» про кофе: недопустимость его употребления с молоком. Якобы оно плохо переваривается и вообще может вызывать рак. Однако, в авторитетной базе медицинских знаний Uptodate пишут: «Нет никаких свидетельств того, что молоко или другие добавки влияют на эффект от кофе или чая в плане исходов заболеваний». В официальных американских рекомендациях по питанию просят просто учитывать, что молоко повышает калорийность кофе, но в целом о каком-то принципиальном изменении качеств этих продуктов речи не идет. Центры по контролю и профилактике заболеваний тоже не запрещают пить кофе с молоком – просто рекомендуют добавлять обезжиренное.

«Кофе – вредно для сердечно-сосудистой системы», еще совсем недавно это был основной тезис в научно-популярных статьях о здоровье. Однако международная группа ученых, из больницы Кангбук Самсунг в Сеуле, (Южная Корея), обнаружила, что у людей, употребляющих кофе от 3 до 5 чашек в день, риск закупорки артерий, что часто приводит к сердечным приступам, снижается.

В эксперименте приняли участие 25 138 здоровых жителей Южной Кореи — мужчины и женщины, средний возраст которых составил 41 год. Врачи оценили для каждого участника риск сердечного приступа. Они учитывали различный уровень потребления кофе сравнивался с его отсутствием в рационе, а также уровень образования и физической активности, среднее количество выкуренных сигарет и выпитого алкоголя, ИМТ (индекс массы тела) и наличие родственников с болезнью сердца.

Для тех, кто пьет 3-5 чашек в день, оценка риска составила 0,59, по сравнению с непьющими кофе. Для пьющих менее одной или от одной до трех чашек соотношение составило 0,77 и 0,66 соответственно. А для тех, кто пьет более пяти чашек напитка в день, соотношение достигает 0,81.

Результаты также были разделены в подгруппы по возрасту, полу, курению, потреблению алкоголя, уровню ожирения, а также наличию сахарного диабета, гипертонии и гиперхолестеринемии. По мнению авторов, результаты исследования объясняются тем, что существует пока что недоказанная связь хронического потребления кофе и уменьшения риска появления диабета второго типа — значимого фактора развития атеросклероза.

Также было отмечено, что употребление кофе может улучшить усвоение инсулина и работу β-клеток, которые хранят и производят гормон.

После получения результатов группа ученых из Сеула и их коллеги пришли к выводу, что с окончательными выводами о профилактических особенностях кофе еще рано говорить. Но исследования продолжать однозначно стоит. Тем более, что уже доказано, что Альцгеймер, диабет 2-го типа, рак кишечника - есть данные, что напиток помогает защитить организм от всех этих болезней.