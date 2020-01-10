Милиция скрывает, где находится блогер «Серый кот» 10 10.01.2020, 8:42

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

ФОТО: SVABODA.ORG

Активист Дмитрий Козлов вчера должен был выйти на свободу.

25 представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь» и других организаций собрались вчера, чтобы встретить известного оршанского блогера «Серого кота» (Дмитрий Козлов), который был осужден на закрытом процессе за участие в акциях в поддержку независимости Беларуси, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Дмитрий Козлов провел 15 суток в ИВС г. Орши. Вчера его должны были освободить, но о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Дмитрия не выпустили на свободу в 20.45, как должны были сделать.

Сотрудники милиции ИВС и РУВД заперли двери и не впускали внутрь активистов и отказывались давать любую информацию о Дмитрии Козлове. Только спустя час, после настойчивых требований сообщить о нем, внутрь здания РУВД впустили координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, и ему сообщили, что Дмитрий Козлов остается под арестом, неизвестно на какой срок.

Сотрудники милиции отказались предоставить информацию о месте, где Дмитрий отбывает арест, о причине ареста, и о том, когда он выйдет на свободу. В тоже время, по телефону милиции, телефону ИВС, активистам говорили, что Дмитрия Козлова у них нет, поэтому, на данный момент нахождение «Серого кота» не известно.

Правозащитная служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» выясняет обстоятельства.

21.40 По словам сотрудника Оршанского ИВС, стало известно, что у Дмитрия Козлова числится еще одно постановление об аресте.