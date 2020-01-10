Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны 10.01.2020, 8:45

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Российские власти манипулируют историей.

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в манипулировании историей, сообщает пресс-служба Сейма. В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

«Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны», — говорится в резолюции. В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа. «Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы», — заявили в Сейме.

«Сейм Польской Республики отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не фальсифицировалась и не использовалась в качестве инструмента», — говорится в резолюции.

Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования (аккламацией).

В этот же день президент Польши Анджей Дуда, как передает «Польское радио», заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю. «Мы не позволим нам лгать и искажать нашу историю. Мы всегда будем защищать свое достоинство, это наш святой закон. Даже если нам придется выступить против самого большого противника», — сказал он. Эту речь Дуда произнес во время визита в город Кольно, где он посетил мемориал памяти поляков, погибших в боях во время советско-польской войны в 1919—1921 годах.

Очередной российско-польский конфликт по вопросам истории возник после заявлений президента РФ Владимира Путина в декабре.

Слова Путина вызвали резкую ответную реакцию в Польше. МИД Польши вызвал российского посла, а премьер страны Матеуш Моравецкий опубликовал особое заявление, в котором обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. «Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды», — заявил Моравецкий.