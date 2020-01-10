Лукашенко обидели 32 10.01.2020, 9:07

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В «дорожные карты» у Кремля не выиграть.

Оказывается, Россия хочет заломить за нефть для Беларуси цену выше мировой. А «Газпром» зарабатывает на синеокой республике в три раза больше, чем на Германии. С такими «сенсационными» заявлениями Лукашенко выступил на вручении премий «За духовное возрождение» 9 января в Минске, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Эксперт: насчет нефти — «эмоциональное заявление»

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что Российская Федерация хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?!» — возмутился Лукашенко на церемонии вручения премий.

Это «эмоциональное заявление», считает белорусский эксперт в вопросах энергоносителей Татьяна Маненок. В комментарии для Naviny.by она напомнила о недавнем сообщении «Белнефтехима», согласно которому цена российской нефти в 2020 году даже с учетом подорожания от налогового маневра составит 83% от мировой (при мировой цене 68 долларов за баррель).

«Поскольку мировой рынок нефти сейчас очень волатильный, то не исключено, что возможно найти отдельные партии по цене, близкой к российской. Но речь может идти о сравнительно небольших объемах», — добавила собеседница.

Сейчас же на нефтяных переговорах с Москвой белорусская сторона пытается настоять на отмене премии (по данным СМИ — около 10 долларов за тонну) для российских компаний, подчеркнула Маненок.

Добавлю, что по заявлениям российских источников тамошние компании изначально были готовы поставлять нефть в Беларусь с 1 января на рыночных условиях 2019 года. То есть ниже мировых цен (хотя и дороже, чем прежде, из-за эффекта налогового маневра). И что белорусская сторона заартачилась сугубо из-за наличия премии, которая хоть и влетает в копеечку, но отнюдь не поднимает цену выше мировой.

Спор за премию — лишь мелкий момент

В общем, складывается впечатление, что белорусский правитель гиперболизировал ситуацию. Но факт то, что российская нефть для Беларуси действительно дорожает из-за, наверное, миллион раз проклятого ее руководством налогового маневра у восточной соседки.

В итоге белорусские НПЗ оказываются в менее выгодных условиях, чем российские. Борьба против премии — попытка сэкономить хоть на чем-то. Цена вопроса — около 240 млн долларов за год.

Компенсацию же за налоговый маневр (а здесь счет уже на миллиарды долларов) Москва согласна давать только после того, как будет унифицировано налоговое законодательство двух стран, что предусмотрено одной из карт «углубленной интеграции». Всего таких карт 31, причем последняя, пока отложенная, предусматривает единую валюту и наднациональные органы.

Здесь и зарыта собака. Минску навязывают пакетное соглашение с двойным дном, способное превратить белорусскую экономику в сегмент российской и подготовить почву для плавной инкорпорации меньшего союзника.

Такая игра Москвы наверняка представляется Лукашенко нечестной, коварной. Отсюда и эмоции, и заявление, что «сейчас очень острый период в существовании нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг — мы потеряем все».

Вряд ли правитель стал бы так драматизировать ситуацию, имей он в виду споры вокруг десятидолларовой нефтяной премии. Здесь уже явно пахнет не газом или нефтью, а политикой. Вольно или невольно правитель признает: в игре с Москвой на кону независимость страны.

Серьезной нефтяной альтернативы пока не видно

Нефть же в Беларусь уже согласились и начали поставлять без премии две компании близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Хотя объемы не те, чтобы полностью загрузить два наших НПЗ.

Между тем правитель вчера козырнул, что удалось найти нефть «в другом месте». Правда, где и в каких объемах, не уточнил. 31 декабря он дал указание везти нефть по железной дороге из портов на Балтике и задействовать (надо понимать, в реверсном режиме) нефтепровод «Дружба». Однако о таких поставках пока информации нет.

Сейчас белорусскому руководству важно продемонстрировать наличие нефтяной альтернативы, говорит Маненок. Но она сомневается в серьезности такой альтернативы до завершения налогового маневра в РФ. «Возможно, имеются в виду танкерные поставки. Но серьезно — это когда заключены контракты хотя бы на четыре-пять миллионов тонн и нефть идет по трубе», — заявляет эксперт.

Цена газа в контексте Великой Победы

Газовый же спор с Кремлем Лукашенко вчера преподнес в духе своей любимой идеологемы «в одних окопах гнили»: «75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно — и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии».

Также белорусский правитель заявил: «…Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано».

Договоренности о выходе на равнодоходные цены газа действительно были достигнуты на этапе таможенной тройки (Россия, Беларусь, Казахстан), подтвердила Маненок. «Но Россия к этому оказалась не готова», — добавила собеседница Naviny.by.

По ее словам, трудно судить, действительно ли на поставках газа в Беларусь «Газпром» имеет бо́льшую маржу, чем на поставках в Германию. Маненок подчеркнула, что цены во многом определяются долгосрочностью контрактов, масштабом рынка, объемами поставок (а Германия — один из крупнейших потребителей).

Есть и такой момент: Беларусь не имеет газовой альтернативы, привязана к долгосрочным контрактам с российской стороной, в то время как в Европе газовый рынок стал конкурентным, поэтому у тамошних потребителей больше возможностей поторговаться, отметила собеседница.

В дорожные карты у Кремля не выиграть

Проблема, однако, в том, что аргументы белорусской стороны на Кремль, похоже, не особо действуют. Тамошних деятелей не проймешь напоминанием о совместном гниении в окопах. Тем более что гнили деды, а о бабках спорят внуки или даже правнуки.

Лукашенко недавно отмечал, что в окружении Путина засели прагматики, рыночники. Да и сам российский президент, как можно понять из признаний белорусского правителя, разделяет такой жесткий прагматичный подход.

Да, Москва явно динамит белорусского партнера по многим болезненным для него вопросам. Равнодоходные цены? Извини, не срослось. И так далее по всему списку.