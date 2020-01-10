New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing 10.01.2020, 9:10

3,465

Иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана.

The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.

Об этом сообщается на сайте американского издания.

"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана - района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала, прежде чем он упал", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января. Позже стало известно, что на видео показан жилой квартал в западной части Паранда, провинции Тегерана (35.489414, 50.906917). Квартал находится недалеко от места падения украинского Боинга.

В Иране ставят под сомнение опубликованные в СМИ утверждения, что самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана могла сбить по ошибке иранская ракета. Об этом в комментарии каналу CNN сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.