Скотский двор 6 Виктор Горбачев

10.01.2020, 9:28

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ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

Кто бы и как ни хотел, эти маски придется сбросить.

Катком да по судьбам. Да по живым. Да под пресс. Одного за одним. По списку. Без каких-либо тягомотин и волокит. Быстро, однотипно и с усмешкой. По разнарядке.

Встать. Сесть. Сутки. Штраф. И вновь, штраф или сутки. Бег по кругу. Всех под копирку и под гребенку. Самый гуманный и справедливый суд в мире. Страх заставляет власть запускать этот каток. Боязнь потерять нажитое и кресла, толкает на быстроту подавления тех, кто осмелился любить Беларусь.

И не каких-то воров судят, убийц или казнокрадов. Граждан Беларуси, которые за независимость этой страны. За любовь к стране судят. Одних на нары, другим штрафы. Вышел с нар, получи в нагрузку штраф. И не три корейки. Сотни долларов. От 100 до 650 долларов каждому в плечи. Да и не по одному разу.

С момента проведения акций за независимость, через суды прошли многие участники. Не будем о количестве осужденных патриотов. А вот судьями, штрафные суммы изъятые "справедливо", зашкаливают все разумные пределы. Уже почти 30 тысяч долларов взыскано в пользу родины "справедливым" судом. Люди в мантиях творят то, что хотят.

Без зазрения совести. Хотя? О какой я совести говорю. У кого? У тех, кто судит?

Власть извращенцев и подонков. Подлецов, лгунов и прихлебателей. Это какой-то ужас. За народные деньги устраивают себе рождественские игрища в хоккей, и тут же суды над патриотами. Параллели. Потратили на себя любимых, изъяли у других для себя любимых.

А за любовь и верность стране - встать, сесть, арест или штраф!

Мы видим полное отсутствие в стране судебной системы. Полное! Цирк и мишура, не более. Маски. Скотский двор.

Однако. Кто бы и как ни хотел, эти маски придется рано или поздно сбросить.

Обязательно. Даже снять силой. Ибо - так жить нельзя. Какое-то время можно жить, но не всегда. Всему же есть предел.

ПОРА!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»