Bellingcat предоставила доказательства того, что украинский Boeing сбила ракета 10.01.2020, 9:42

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Фото: Reuters

Эксперты проанализировали данные из разных источников.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Bellingcat в Facebook, сообщает УНИАН.

"Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752. Измеряя время, которой понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)", - говорится в сообщении.

фото: Bellingcat

фото: Bellingcat

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадание ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января. Позже The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.

В Иране ставят под сомнение опубликованные в СМИ утверждения, что самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана могла сбить по ошибке иранская ракета. Об этом в комментарии каналу CNN сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.